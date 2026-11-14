Rubio s’attaque une nouvelle fois à la CPI

Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a adressé vendredi dans un discours une sévère mise en garde à la Cour pénale internationale (CPI) et critiqué ce qu’il a qualifié d' »instrumentalisation du droit international ».

Devant la convention nationale des avocats de la Federalist Society, une puissante organisation de juristes conservateurs, le secrétaire d’État américain a accusé l’organisation de La Haye de chercher à faire appliquer des règles que Washington ne reconnaît pas.

Les États-Unis ont annoncé il y a environ un mois de nouvelles sanctions américaines contre l’institution, destinées à paralyser son fonctionnement.

Celles-ci doivent entraîner l’interdiction de toute transaction financière avec la CPI.

Marco Rubio a accusé l’organisation d’invoquer le droit international contre « presque toutes les grandes décisions de politique étrangère » prises par l’administration Trump, des frappes américaines sur des bateaux dans les Caraïbes à la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro au début de l’année.

Il a ajouté que ce droit n’était pas neutre, mais servait « d’instrument » aux élites mondiales pour faire avancer leurs intérêts.

Marco Rubio est considéré comme un possible successeur de Donald Trump à la présidentielle de 2028.

« Stupides »

Le chef de la diplomatie a par ailleurs accusé la CPI de n’avoir « de comptes à rendre à personne », alors qu’elle est « dotée du pouvoir d’enquêter, de poursuivre, de persécuter et d’emprisonner nos citoyens en vertu de lois auxquelles nous n’avons pas consenti et que nous ne pouvons pas contrôler ».

« S’ils sont assez stupides pour tenter de faire appliquer leurs décrets sans valeur, notre réponse sera sûrement la même que celle du général romain Pompée à ceux qui lui opposaient les chartes de leur cité face à ses légions : +Ne cesserez-vous pas de nous alléguer vos lois, à nous qui portons l’épée ? « , a-t-il encore dit.

Le gouvernement Trump mène une campagne de longue date contre la juridiction basée à La Haye, qu’il a promis de démanteler « brique par brique », furieux que ses juges aient émis un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité à Gaza.

Les pays européens et les Nations unies ont dénoncé les sanctions américaines, tandis qu’Israël, allié de Washington, les a saluées. Annoncées en octobre, elles doivent entrer en vigueur dans six mois.

Les États-Unis sont signataires du Statut de Rome ayant fondé la CPI, mais ne l’ont jamais ratifié. Ni Israël ni la Russie n’en sont membres.

La CPI a été créée en 2002 pour juger les individus accusés des crimes les plus graves : crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.

Source : AFP