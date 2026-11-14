USA : la coopération militaire américano-israélienne en jeu… Les démocrates veulent abroger l’article 219

Après leur victoire aux élections de mi-mandat américaines, les démocrates envisagent de s’en prendre à l’alliance étroite entre l’administration du président Donald Trump et le gouvernement israélien, notamment en ce qui concerne le projet de loi de financement du Pentagone (la loi d’autorisation de la défense nationale) qui vise à consolider l’intégration militaro-industrielle entre les deux pays.

Selon les observateurs, la loi 209 est critiquée depuis longtemps, car elle vise à apporter un soutien à Israël grâce aux contribuables américains sous couvert de développement de projets communs, et promeut une approche qui implique une volonté de contourner le contrôle parlementaire.

Dans une lettre publiée précédemment, douze sénateurs opposés à l’article 219, ont indiqué que cette disposition pousserait la coopération dans les domaines technologique, militaire et cybernétique à un niveau d’intégration avancé qui dépasse même celui qui existe avec certains des alliés des États-Unis au sein de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), ce qui, selon eux, constitue une menace pour les intérêts de sécurité nationale des États-Unis.

Dans leur lettre, les parlementaires ont écrit : « Prendre une telle mesure dans les circonstances actuelles serait imprudent, d’autant plus que le gouvernement israélien continue de mener dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et dans d’autres régions des politiques contraires aux intérêts et aux valeurs américaines. »

La version actuelle du projet de loi du Sénat, en vertu de l’article 219, prévoit la création de « l’Initiative de coopération technologique de défense États-Unis-Israël », qui vise principalement à élargir et à accélérer la recherche bilatérale dans le domaine de la technologie de défense pour inclure également le développement, la coordination et la coopération industrielle.

La loi d’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2027 prévoit des crédits massifs de 1 150 milliards de dollars, dont le financement de projets militaires exigés par le président Donald Trump, notamment le projet du « Dôme d’or » et la construction de navires de guerre.

Les responsables du Parti démocrate justifient leur rejet de la loi par leur opposition à la position de l’administration Trump sur la guerre contre l’Iran, ainsi que par leurs inquiétudes quant à l’augmentation de la pression financière sur les citoyens américains en raison des financements massifs.

« Nous devons plaider pour une approche plus réaliste et durable de notre sécurité nationale, une approche qui ne nécessite pas un budget de défense dépassant 1 000 milliards de dollars, et qui ne soit pas financée par des coupes drastiques dans les programmes nationaux essentiels », a déclaré le représentant démocrate Adam Smith, actuellement membre le plus ancien de la commission des forces armées de la Chambre des représentants.

Source : Médias