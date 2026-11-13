CGRI : Destruction d’un radar d’alerte précoce des forces américaines sur « l’île de Bahreïn »

Le département des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé dans un communiqué que « la résilience du peuple iranien pendant huit mois face à l’injustice et à l’arrogance mondiale a contribué à éveiller les peuples et à galvaniser la jeunesse dans plusieurs pays ».

Et d’ajouter: « Les combattants de la force aérospatiale du CGRI poursuivent leurs accomplissements sur le terrain de la confrontation, en plaçant leur confiance en Dieu et en s’appuyant sur le soutien populaire. Il y a quelques heures, les combattants de la force aérospatiale ont ciblé et détruit un radar d’alerte précoce appartenant aux forces américaines sur l’île de Bahreïn, en riposte à l’agression aérienne ayant visé une tour de communication dans la région de Sirik ».

« Cette frappe constitue un sérieux avertissement à l’ennemi américain afin qu’il mette un terme à ses mouvements aériens et à ses opérations de contrebande de pétrole dans le détroit d’Ormuz, tout en réaffirmant que la force aérospatiale du CGRI est en état de préparation maximale pour riposter sans limites géographiques en cas de répétition des violations et des agressions », a expliqué le CGRI.

Et de conclure: « Les entreprises contrevenantes qui emboîtent le pas à l’ennemi s’exposeront à des mesures et à des sanctions plus sévères ».

Source : Médias