Hezbollah irakien : les dossiers de la Cité de la Victoire et des armes de la Résistance doivent rester en dehors du conflit politique

Les Brigades du Hezbollah irakien ont ​​affirmé, ce dimanche dans un communiqué, que « les dossiers de la Cité de la Victoire et des armes de la Résistance doivent demeurer en dehors du conflit politique ».

Les Brigades ont souligné qu’elles ne dérogeraient pas à ce principe, « quelles que soient les pressions exercées par les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et les États-Unis, par l’intermédiaire du gouvernement d’Al-Zaidi (le Premier ministre Ali Al-Zaidi) », indique le communiqué.

Le texte précise que « la commission technique spécialisée, qui s’est rendue sur place pour vérifier le bien-fondé des accusations, n’a constaté aucune atteinte aux oléoducs ». Il ajoute que « tout ce qui a été documenté par des images et des constatations sur le terrain se résume à des réservoirs de carburant et à une installation industrielle simple, du même type qu’il en existe des centaines en Irak ».

Les Brigades avaient précédemment réaffirmé leur attachement aux armes de la Résistance, leur volonté de continuer à défendre l’Iran et la cause palestinienne, ainsi que leur soutien au Yémen et au Liban. Elles ont par ailleurs tenu Al-Zaidi pour responsable de toute attaque visant les bases de la Résistance ou les brigades du Hachdalchaabi (les Unités de mobilisation populaire).

Source : Médias