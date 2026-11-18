CNN : Panne du réseau de communication interne ultra-secret de la NSA

La chaîne CNN, citant des sources, a rapporté qu’un réseau de communication ultra-secret, utilisé par l’Agence de sécurité nationale américaine (NSA) pour ses communications internes, a subi une panne.

Selon ces sources, rien n’indique qu’une cyberattaque soit à l’origine de la panne de ce réseau, utilisé par les services et le système de sécurité nationale des États-Unis.

La NSA est chargée du renseignement d’origine électromagnétique (SIGINT) — ce qui inclut la collecte et l’analyse d’informations issues de communications et de systèmes électroniques — tout en assumant des responsabilités en matière de cybersécurité et de protection des systèmes de sécurité nationale.

Par le passé, la NSA a déjà été confrontée à une panne majeure de ses systèmes en l’an 2000 : les installations situées à Fort Meade avaient cessé de fonctionner pendant 72 heures. Cet incident avait entravé le traitement des renseignements, sans toutefois affecter leur collecte.

À l’époque, l’agence avait indiqué que le rétablissement de l’infrastructure technique avait nécessité des milliers d’heures de travail et environ 1,5 million de dollars. Une évaluation préliminaire, dont le caractère confidentiel a été levé par la suite, a conclu à l’absence de preuves suggérant une action délibérée ou un acte de sabotage à l’origine de l’incident.

Source : Médias