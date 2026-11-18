L’application canadienne d’une chaîne de restaurants et de cafés est soupçonnée d’espionnage pour Israël

L’organisation « Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient » a accusé l’application de la chaîne de restaurants et de cafés Tim Hortons de partager des données sensibles des utilisateurs avec Forter, une société israélienne de cyber technologie fondée par des diplômés de l’unité 8200 de l’armée israélienne.

Selon le site web de la chaine qatarie Al Jazeera, l’accusation de l’organisation fait suite à un reportage publié par la Société Radio-Canada qui a soulevé des inquiétudes concernant les données que Tim Hortons collecte et partage avec des tiers, sans divulguer l’identité ni l’emplacement de l’entreprise en question.

L’organisation a toutefois révélé dans un communiqué publié sur X qu’elle avait contacté le chercheur de l’Université de Calgary, dont les conclusions étaient basées sur le reportage de la Société Radio-Canada, et qu’elle avait pu identifier l’entreprise israélienne en question.

CJPME confirms that the @TimHortons app is sending sensitive user data to Forter, an Israeli cyber-tech company founded by alumni of the Israeli military’s infamous Unit 8200. A story by @CBCNews omitted the company name and its location, despite experts describing the data grab as "excessive" and "beyond the pale." — Canadians for Justice and Peace in the Middle East (@CJPME) November 17, 2026

Michael Bueckert, vice-président de l’organisation, a déclaré : « Les données sensibles et privées des utilisateurs canadiens qui commandent du café ne devraient pas être partagées avec une entreprise israélienne de cyber technologie dont l’infrastructure a été construite par des diplômés d’un service de renseignement militaire étranger impliqué dans des violations des droits de l’homme. »

« Les liens de cette entreprise avec une unité militaire israélienne supervisant la surveillance de masse des Palestiniens soulèvent de graves questions d’éthique et devraient alerter quiconque se soucie de la cyber sécurité », a ajouté Bueckert dans le communiqué de l’organisation. « Tim Hortons devrait immédiatement rompre ses liens avec cette entreprise. »

Selon les informations publiées par l’organisation canadienne dans sa déclaration, Microsoft a interdit l’année dernière à cette unité d’utiliser ses technologies, après avoir découvert qu’elles étaient utilisées dans des opérations de surveillance de masse contre les Palestiniens vivant sous occupation.

Le nom de cette unité a également été associé au système « Lavande », une technologie d’intelligence artificielle israélienne utilisée pour créer des « listes d’assassinat » ciblant les Palestiniens pendant le génocide à Gaza.

Source : Médias