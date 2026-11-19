Le gouvernement de l’est de la Libye annonce la saisie de quantités de cocaïne et de millions de comprimés de drogue dans l’est du pays

Le gouvernement de l’est de la Libye a annoncé, mardi, la saisie de plus de 4 millions de comprimés de drogue, ainsi que de 29 kilogrammes de cocaïne et de haschich, dans la ville côtière de Derna.

La Direction générale de la lutte contre les stupéfiants, relevant du ministère de l’Intérieur, a indiqué dans un communiqué avoir arrêté les membres d’un réseau de trafic de drogue dans la ville.

Selon l’agence Reuters, la Direction générale a saisi des quantités de haschich, ainsi que des boîtes et des sacs transparents contenant des comprimés blancs.

Le directeur de l’agence, le général Ahmed Al-Shamikh, a déclaré dans un communiqué publié tard mardi : « Nous ne ferons preuve d’aucune indulgence envers quiconque oserait porter atteinte à la sécurité de notre jeunesse ou à l’avenir de notre pays ».

La Libye est devenue un important centre de transit régional pour les stupéfiants et autres substances illicites, destinés aux consommateurs locaux, à d’autres régions d’Afrique du Nord et au reste du continent, selon un rapport des Nations unies publié en janvier.

Un rapport de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) indique que les réseaux de trafic de drogue tirent profit de la situation instable qui prévaut dans le pays depuis 2011.

Source : Médias