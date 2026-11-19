Un responsable iranien : Nous n’accepterons pas que nos infrastructures énergétiques soient prises pour cible alors que les pays de la région continuent d’exporter leurs ressources

Le vice-président du Conseil consultatif islamique (Majlis) d’Iran, Hamid Reza Haji-Babayi, a déclaré ce mercredi que l’Iran n’accepterait pas que ses infrastructures énergétiques soient visées, alors même que les autres pays de la région jouissent de la sécurité et continuent d’exporter leurs ressources énergétiques.

Dans des propos rapportés par l’agence Tasnim, M. Haji-Babayi a ajouté que tout pays depuis le territoire duquel seraient lancées des attaques contre l’Iran et ses infrastructures énergétiques verrait les infrastructures énergétiques de sa propre région exposées à des représailles iraniennes.

Il a affirmé que « soit l’énergie est disponible pour tous les pays de la région, soit elle ne l’est pour personne », précisant que si Téhéran ne souhaite pas plonger une quelconque zone dans l’obscurité, le pays est néanmoins prêt à mener toute confrontation nécessaire pour défendre le peuple iranien.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de menaces croissantes et réciproques concernant des attaques contre les installations énergétiques iraniennes. Elles surviennent alors que s’intensifient les craintes d’une extension du conflit aux infrastructures pétrolières et gazières de la région, ce qui pourrait avoir des répercussions sur l’approvisionnement énergétique mondial et sur la navigation dans le détroit d’Ormuz.

Source : Médias