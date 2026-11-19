Le sommet tripartite à Shenzhen suscite les inquiétudes de l’Europe quant à une redéfinition des rapports de force mondiaux

Tous les regards sont tournés vers la rencontre tripartite entre le président américain Donald Trump, le président chinois Xi Jinping et le président russe Vladimir Poutine. Ce sommet soulève des interrogations quant à ses répercussions sur les rapports de force et l’ordre international.

Alors que les médias internationaux considèrent cette réunion comme un tournant potentiel dans la gestion des affaires mondiales — certaines analyses évoquant même l’atmosphère de la conférence de Yalta, qui avait redessiné les zones d’influence après la Seconde Guerre mondiale —, l’Europe craint que les trois puissances ne parviennent à des accords au détriment de ses propres intérêts.

Le sommet soulève également des questions sur la nature des relations entre les trois dirigeants et sur la possibilité qu’ils ouvrent la voie à de nouveaux arrangements sur des dossiers internationaux, sans la participation des alliés européens.

Voici un aperçu des principales analyses parues dans les médias internationaux concernant ce sommet tripartite qui se tiendra dans la ville chinoise de Shenzhen :

Le journal Le Figaro a affirmé : « Lors d’une réunion à trois, les dirigeants de la Chine, des États-Unis et de la Russie géreront les affaires mondiales sans la participation des Européens, qui craignent la conclusion d’un accord susceptible de nuire à leurs propres intérêts. »

La chaine satellitaire britannique BBC a expiqué : « Le président Xi s’apprête à accueillir un événement politique inédit. Les trois présidents se réuniront pour la première fois. Cette occasion lui permet de faire étalage de sa puissance et de son prestige, alors qu’il reçoit deux dirigeants enlisés dans des conflits qu’ils peinent à résoudre. Auparavant, le président Xi mènera des entretiens bilatéraux directs avec Poutine. »

Le site The Hill a noté : « Cette rencontre tripartite, réunissant les dirigeants de nations dotées de l’arme nucléaire, rappelle une ère géopolitique plus subtile et machiavélique. Elle suscite des comparaisons avec la conférence historique de Yalta, où le président américain Franklin Roosevelt, le Premier ministre britannique Winston Churchill et le dirigeant russe Joseph Staline s’étaient réunis pour délimiter des zones d’influence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. »

Le site Atlantic Council a, pour sa part, indiqué : « Les gouvernements européens surveilleront de près si ce sommet entre les trois grandes puissances ne débouche sur des accords conclus dans leur dos, notamment en ce qui concerne l’Ukraine. Les Européens verraient d’un mauvais œil que Poutine soit traité comme un partenaire d’égal à égal par les dirigeants américain et chinois. S’ils pourraient accueillir d’éventuelles avancées avec une certaine prudence — faute de précédent réel pour un système tripartite de contrôle des armements nucléaires —, ils pourraient également se sentir soulagés si le sommet ne donnait lieu à aucune annonce majeure. »

Le site Axios a estimé: « Ce sommet tripartite pourrait prendre une tournure inattendue, une perspective qui inquiète particulièrement les alliés des États-Unis. Un diplomate européen a confié au site : « Nous savons que chaque fois que le président Trump s’entretient avec Poutine ou le rencontre, cela est synonyme de mauvaises nouvelles pour l’Ukraine et l’Europe. Nous nous préparons à toutes les éventualités. » » Independent : « Il s’agit d’une rencontre tripartite à laquelle Trump aspirait depuis des années. Il a, en effet, toujours éprouvé un certain malaise vis-à-vis des dirigeants démocratiquement élus des alliés traditionnels des États-Unis ; durant la décennie où il a dominé la scène politique américaine, il n’a cessé de les rabaisser, tout en manifestant, à l’inverse, une étrange admiration pour des personnalités telles que Xi Jinping et Vladimir Poutine. »

Source : Médias