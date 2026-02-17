Ay. Khamenei : Le porte-avions américain est une arme redoutable mais l’est davantage l’arme capable de le couler

« Quiconque vous agresse, agressez-le de la même manière qu'il vous a agressés », verset 198 de la sourate Al-Baqara (sur la banderole de la husseiniyah)

Lors d’une rencontre avec des habitants de la province d’Azerbaïdjan oriental, le Guide suprême de la Révolution islamique en Iran, l’Imam Khamenei, a répondu aux menaces du président américain Donald Trump qui s’est vanté de l’envoi de son arsenal militaire vers le Golfe persique dans la perspective d’une attaque contre l’Iran.

« Il semble que le président américain s’obstine à affirmer que son armée est la plus puissante du monde. Or, même la plus puissante armée du monde peut parfois subir un coup si dévastateur qu’elle ne s’en remettra pas », a-t-il déclaré.

Et de poursuivre : « Il répète sans cesse : « Nous avons envoyé nos porte-avions vers l’Iran. » Certes, un porte-avions est une arme redoutable, mais l’est davantage encore est l’arme capable de le couler. »

Evoquant les déclarations du président américain dans lesquelles Trump avait indiqué que « les États-Unis sont incapables d’éliminer la République islamique depuis 47 ans », le guide a répondu : « Il s’en plaignait à son peuple. Depuis 47 ans, l’Amérique est incapable de renverser la République islamique ; c’est un aveu lucide. Et je lui dis : vous non plus n’y parviendrez pas ».

« Quand la République islamique n’était qu’un jeune plant, ils n’ont pas pu l’arracher, et aujourd’hui, elle est devenue un arbre béni, fort et fertile ».

Selon l’ayatollah Khamenei, « l’autre camp souhaite des négociations nucléaires avec des résultats prédéterminés, fondés sur notre maîtrise de l’énergie nucléaire. Si la négociation est inévitable, il est erroné et insensé de prédéterminer son issue. »

Les déclarations et les menaces du président américain indiquent que les États-Unis cherchent à imposer leur contrôle sur le peuple iranien, a-t-il averti.

Et de conclure : « Une nation comme la nôtre, avec sa culture, son histoire et son niveau d’éducation élevé, ne prêtera pas allégeance à des dirigeants comme ces individus corrompus qui détiennent aujourd’hui les rênes du pouvoir en Amérique. », en allusion sans doute à l’affaire d’Epstein.

Les mises en gardes du guide duprême interviennent au moment où les forces maritimes du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) effectuent des exercices dans le détroit d’Ormuz en prévention de sa fermeture par les Etats-Unis.

Source : Médias