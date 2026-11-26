Une première depuis la Guerre froide : Londres notifie à près de 100.000 réservistes de se tenir prêts à la mobilisation

Le Telegraph a rapporté que le ministère britannique de la Défense a notifié environ 100 000 soldats de réserve de se préparer à l’éventualité d’être appelés à la guerre, une mesure concrète visant à renforcer la capacité de préparation et de dissuasion de l’armée britannique.

Selon le journal britannique, la notification a été transmise par courrier, une première depuis la Guerre froide, aux membres de la Réserve stratégique, des anciens combattants ayant récemment quitté le service militaire mais toujours tenus d’être rappelés dans des circonstances exceptionnelles.

Les lettres, adressées aux trois armées et signées par les commandants de chaque armée, invitaient le personnel à mettre à jour ses coordonnées et à préciser ses fonctions et compétences actuelles. Elles proposaient également de se porter volontaire pour des exercices et manœuvres d’entraînement, comme l’exercice Steady Defender de l’OTAN prévu au printemps prochain.

Le ministère de la Défense a déclaré que ces messages avaient été envoyés aux anciens combattants comme « une mesure concrète pour renforcer leur préparation et leur capacité de dissuasion afin de contribuer à réduire le risque de conflit ».

Cette décision intervient dans un contexte de menaces russes croissantes, Moscou ayant lancé la semaine dernière des missiles de croisière et un drone vers la Pologne, à seulement 96 kilomètres d’un site où se déroulaient des exercices militaires dirigés par les Britanniques.

Le secrétaire aux Anciens Combattants, Calvin Bailey, a souligné que « ces lettres ne signifient pas que les réservistes sont sur le point d’être mobilisés. Il s’agit simplement d’une bonne procédure administrative visant à nous assurer que nous savons comment contacter les personnes qualifiées et à nous tenir au courant de leurs compétences et de leur expérience. »

Le gouvernement britannique a lancé une nouvelle section sur son site web afin que les citoyens puissent en savoir plus sur la « réserve stratégique » et sur ce qu’elle signifie pour eux et leurs familles.

Pour sa part, le ministre britannique de la Défense, Wes Streeting, avait souligné plus tôt la nécessité pour son pays d’être prêt à la guerre dans un délai de mille jours, expliquant que le Royaume-Uni devait « être prêt à combattre aux côtés de ses alliés et à gagner ».

Actuellement, l’armée britannique compte son effectif le plus faible depuis les guerres napoléoniennes, avec seulement 73 000 hommes en service actif.

Au cours de la dernière année, l’examen stratégique de la défense du gouvernement a recommandé de renouer le dialogue avec les membres de la Réserve stratégique afin de pouvoir utiliser leurs compétences et leur expertise en cas de besoin.

Source : Médias