L’ONU jette le doute sur les preuves israéliennes utilisées par l’UNRWA pour licencier des employés palestiniens

Un tribunal des Nations Unies a mis en doute les preuves utilisées par l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) pour licencier du personnel palestinien en 2024, affirmant que la décision était fondée presque entièrement sur des allégations non étayées du gouvernement israélien, selon The Guardian.

Le Tribunal des différends de l’UNRWA – une juridiction préliminaire neutre des Nations Unies – a noté que l’enquête interne de l’ONU n’avait pas inclus l’audition des témoignages des dix-neuf employés qu’Israël avait initialement, accusés d’implication dans l’opération Déluge d’Al-Aqsa le 7 octobre 2023.

Le tribunal a exprimé des doutes quant à la fiabilité des conversations téléphoniques et des messages interceptés qu’Israël prétendait avoir présentés comme preuves de l’implication des employés dans les attentats. Il a déclaré : « Les accusations portées contre les employés semblent reposer presque entièrement sur des informations en possession d’Israël. »

Cette décision soulève des questions quant à la crédibilité de la décision de l’UNRWA – la principale organisation humanitaire opérant à Gaza – de licencier un certain nombre de ses employés sur la base d’allégations israéliennes d’implication dans ces attaques menées par le Hamas.

L’agence a mis fin aux contrats de neuf employés en janvier 2024, les informant dans leurs lettres de licenciement que les allégations portées contre eux étaient « très graves et crédibles ». Ces licenciements ont été confirmés après qu’une enquête de l’ONU a conclu à leur implication probable dans les attentats du 7 octobre 2023.

Le Guardian a suggéré que la décision de limogeage – prise par l’ancien commissaire général de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, après consultation avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres – avait été prise dans l’espoir qu’apaiser Israël et ses alliés permettrait la poursuite de l’action humanitaire à Gaza.

Mais ces décisions de licenciement n’ont pas empêché l’administration du président américain Joe Biden de prendre un décret suspendant le financement américain à l’UNRWA, et d’autres donateurs ont pris la même mesure temporairement, ce qui a entraîné un déficit financier de 450 millions de dollars pour l’agence.

Suite à ses accusations contre les employés licenciés, Israël a affirmé que le Hamas avait infiltré l’UNRWA à grande échelle, et en 2024, son parlement a voté une résolution interdisant à l’agence d’opérer en Israël ou dans les territoires palestiniens occupés.

Mais la Cour internationale de Justice a déclaré en octobre 2025 qu’« Israël n’a pas fourni de preuves pour étayer ses affirmations selon lesquelles une grande partie du personnel de l’UNRWA serait membre du Hamas »

Source : Médias