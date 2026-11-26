Pourquoi les responsables israéliens célèbrent-ils le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia ?

Le Premier ministre israélien sortant, Benjamin Netanyahu, a célébré le retour Jensen Huang à la tête du géant des semi-conducteurs Nvidia, après un scandale lié à ses relations extraconjugales avec une personne soupçonnée d’avoir des relations avec les services de renseignement chinois.

Il a déclaré dans un message publié sur X : « Le partenariat de Nvidia avec le secteur technologique israélien a créé une valeur énorme pour l’entreprise et pour l’économie de l’innovation israélienne », rapporte le site web de la chaine qatarie Al Jazeera.

Netanyahu a ajouté : « La continuité de la direction chez Nvidia est une bonne nouvelle pour ce partenariat et pour le secteur mondial de l’intelligence artificielle ».

Lundi dernier, le président israélien Isaac Herzog a félicité Huang pour son retour, soulignant sa « profonde reconnaissance pour le soutien constant de Huang à Israël et son engagement à renforcer les relations entre Nvidia et Israël ».

Huang a un jour décrit Israël comme la « deuxième maison » de Nvidia. Selon Al Jazeera, il abrite les plus importantes activités de la société américaine hors de siège social en Californie où il affiche une capitalisation boursière d’environ 4 000 milliards de dollars et détient une part de marché exceptionnellement élevée de près de 90 % sur le marché mondial des unités de traitement graphique (GPU), des processeurs spécialisés pour l’IA utilisés dans les centres de données dédiés à cette technologie.

Les activités de Nvidia en Israël représentent son plus important centre de recherche et développement hors des États-Unis. L’entreprise y a doublé ses effectifs ces trois dernières années, pour atteindre 6 000 employés répartis dans sept centres. Elle prévoit également d’implanter un vaste complexe de R&D à Kiryat Tivon, près de Haïfa, pouvant accueillir jusqu’à 10 000 employés.

Une enquête menée par l’American Friends Service Committee (AFSC) a révélé que l’armée israélienne utilise plusieurs produits de Nvidia. Son rapport publié l’année dernière indiquait que le ministère israélien de la Défense avait révélé plusieurs achats de produits Nvidia pendant la guerre d’extermination menée par Israël contre Gaza.

Le rapport explique que ces produits comprennent des outils conçus pour les applications d’intelligence artificielle, tels que les cartes Jetson et les systèmes DGX.

Il a ajouté que, puisque la base de données publique n’enregistre que les contrats qui ne sont pas classés comme confidentiels, « ces informations ne représentent probablement qu’une fraction de l’utilisation réelle des produits et services Nvidia par l’armée ».

L’organisation a déclaré qu’Israël avait largement utilisé des systèmes d’intelligence artificielle pendant la guerre de Gaza, notamment des systèmes connus sous les noms de Bible, Lavender et Where’s My Dad ? , pour suivre et cibler les Palestiniens à une échelle sans précédent, ajoutant que Nvidia « pourrait donc être potentiellement complice de ces crimes de guerre ».

Il a également été rapporté que le processeur d’intelligence artificielle Nvidia Jetson TX2 est intégré aux drones Lanius d’Elbit Systems, qu’Israël a utilisés pour tuer des civils palestiniens dans la bande de Gaza

Source : Médias