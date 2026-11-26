Droits de douane américains : la Chine dit se réserver le droit de prendre des mesures

La Chine a annoncé jeudi se réserver le droit de prendre les « mesures nécessaires » après les nouveaux droits de douane dévoilés par Washington qui fragilisent la trêve observée dans la guerre commerciale entre les deux puissances.

Le porte-parole du ministère chinois du Commerce, He Yadong, a déclaré lors d’un point presse que le fait d’invoquer les « surcapacités » chinoises comme motif pour imposer des droits de douane n’était qu’un « prétexte au protectionnisme ».

« La Chine exhorte les États-Unis à corriger leurs pratiques erronées et à revenir sur la bonne voie du règlement des différends par le dialogue et la consultation », a souligné le porte-parole, précisant que Pékin se réserve « le droit de prendre les mesures nécessaires pour défendre fermement ses droits et intérêts légitimes ».

Donald Trump critique régulièrement l’énorme excédent commercial de la Chine vis-à-vis des États-Unis, auquel il impute le déclin industriel américain et les pertes d’emplois.

Après le début de son second mandat l’année dernière, le président américain a imposé de nouveaux droits de douane sur les produits chinois, déclenchant une escalade de mesures de rétorsion qui a vu les surtaxes atteindre jusqu’à 145 % à un certain moment.

La trêve commerciale conclue par Trump et le président chinois Xi Jinping en octobre 2025 doit expirer en janvier, après une prolongation de deux mois décidée en septembre.

Les deux hommes se sont rencontrés la semaine dernière lors d’un sommet de l’APEC à Shenzhen, dans le sud de la Chine, et doivent se revoir pour la quatrième fois cette année en décembre, au sommet du G20 aux États-Unis.

Les nouveaux droits de douane envisagés par les États-Unis visent une série de partenaires commerciaux, dont la Chine, l’Union européenne et le Japon, avec des surtaxes allant jusqu’à 20 %.

La Chine fait partie des pays concernés par ce taux maximal de 20 %, mais le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, a déclaré que ces nouveaux prélèvements s’inscrivaient dans le cadre des négociations commerciales en cours avec Pékin.

Source : AFP