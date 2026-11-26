Espagne : 4e plainte contre des soldats israéliens, la Fondation Hind Rajab déplore l’absence de mesure concrète

La Fondation Hind Rajab a déposé une plainte pénale en Espagne contre deux soldats israéliens pour leur implication présumée dans la destruction de la ville palestinienne de Beit Hanoun dans la bande de Gaza, a annoncé l’organisation mercredi.

Les deux militaires, Moshe Joseph et Ari Meshi Zahav, actuellement présents en Espagne, ont publié des images des démolitions auxquelles ils ont participé, selon un communiqué de la fondation, rapporte l’agence turque Anadolu.

« Dans sa quatrième plainte pénale déposée en Espagne en l’espace d’un mois, la Fondation Hind Rajab accuse les deux soldats de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et d’actes de génocide dans le cadre de la destruction de Beit Hanoun », indique le communiqué.

La fondation, qui porte le nom d’une fillette palestinienne de cinq ans tuée par les forces israéliennes, a appelé les autorités espagnoles à arrêter les deux militaires avant leur départ du pays. Elle a notamment souligné que l’un d’eux était toujours en service actif et pourrait retourner dans la bande de Gaza.

« Alors que des juges espagnols ont ouvert des enquêtes préliminaires, celles-ci ne se sont pas encore traduites par des mesures concrètes », a déploré l’organisation.

Elle a rappelé que l’une de ses précédentes plaintes avait été classée pour des motifs de compétence juridictionnelle, en raison de procédures en cours devant la Cour pénale internationale (CPI). La fondation a fait appel de cette décision.

« Dossier après dossier, des suspects ont été autorisés à quitter l’Espagne et à retourner en Israël sans être ni interrogés ni arrêtés », a-t-elle dénoncé.

« Malgré le dépôt répété de plaintes et l’ouverture d’enquêtes préliminaires, les autorités espagnoles n’ont jusqu’à présent pas pris de mesures rapides et concrètes pour que ces suspects rendent des comptes. »

« Chaque fois que les autorités espagnoles laissent un suspect entrer et quitter le pays sans avoir à répondre de ses actes devant la justice, elles font comprendre au prochain criminel de guerre que l’Espagne est un lieu sûr où faire une pause entre deux opérations dans la bande de Gaza », a conclu la fondation.

Source : Agence