Gaza : le ministre israélien de la Défense menace de déplacer un million de Palestiniens et d’éliminer al-Hayya

Le ministre israélien sortant de la Défense Israël Katz, a menacé jeudi de déplacer un million de Palestiniens à l’intérieur de la bande de Gaza si le Hamas ne rend pas ses armes comme il a promis de faire dans le cadre du plan américain.

Le mouvement islamiste doit soit « se désarmer volontairement et Gaza sera démilitarisé conformément au plan du président Trump, soit les forces israéliennes le désarmeront » dans le cadre d’une opération qui se traduira par « le transfert d’un million d’habitants de Gaza vers le sud » du territoire, a-t-il écrit sur X.

La quasi-totalité de la population a déjà été déplacée à l’intérieur de la bande de Gaza par l’offensive militaire israélienne lancée après l’attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Menaces d’assassinat contre al-Hayya

Dans ses menaces, Katz s’est vanté d’avoir assassiné plusieurs dirigeants du Hamas, jurant de s’en prendre au chef de son bureau politique, Khalil al-Hayya. Il a affirmé que l’armée israélienne avait assassiné, la nuit précédente, Khaled Abou Nada, responsable des portefeuilles économiques et éducatifs du mouvement dans la bande de Gaza, ainsi qu’un autre haut responsable.

Il a ajouté que les hauts responsables du Hamas et tous ceux impliqués dans l’attaque du 7 octobre sont traqués et poursuivis, et que le jour du chef du Hamas, al-Hayya et de ses associés viendra également.

Dans une déclaration conjointe, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le Premier ministre Katz ont affirmé que l’assassinat d’Abou Nada s’inscrivait dans une série d’opérations visant des membres et responsables importants du Hamas. La déclaration ajoutait qu’environ 80 membres du Hamas avaient été assassinés au cours du mois précédent, et les autorités s’étaient engagées à poursuivre les efforts visant les dirigeants du mouvement, soulignant qu’« aucun terroriste n’est à l’abri ».

Des avions de combat israéliens ont assassiné Abou Nada et sa femme lors d’un bombardement qui a ciblé un appartement résidentiel à Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza.

Des dizaines de martyrs et blessés

19 Palestiniens ont été tués et 48 autres blessés au cours des dernières 48 heures lors d’une série de frappes aériennes et de tirs d’armes à feu dans différentes zones de la bande de Gaza, a déploré ce jeudi le ministère de la Santé de Gaza.

Ce qui porte le nombre des martyrs depuis le cessez-le-feu du 11 octobre 2025 à 1 705, et le nombre de blessés à 6 163, tandis que le nombre total de personnes secourues a atteint 851. Notant qu’un certain nombre de victimes sont toujours sous les décombres et dans les rues, car les ambulances et les équipes de secours ne peuvent pas les atteindre, selon le ministère.

Source : Médias