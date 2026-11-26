Moscou accuse l’UE de financer la poursuite de la guerre en Ukraine au détriment des besoins de ses pays

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a affirmé jeudi que les fonds importants que l’Union européenne (UE) prévoit d’allouer à l’Ukraine dans son prochain budget septennal serviraient à financer la poursuite de la guerre plutôt que la paix.

Lors d’une conférence de presse à Moscou, Peskov a déclaré qu’une hausse de l’aide à l’Ukraine réduirait les moyens dont disposent les contribuables français, italiens et allemands pour répondre aux besoins de leurs pays respectifs.

« L’UE se prépare à allouer une nouvelle somme importante à la guerre. Cet argent n’est pas destiné à la paix », a-t-il insisté.

Peskov a estimé que les financements européens rendraient Kiev moins disposé à s’engager dans des efforts de paix et l’inciteraient à poursuivre les combats, au détriment des citoyens ukrainiens comme européens.

« Les conséquences pour le processus de paix ne sont pas très bonnes. Le régime de Kiev, encouragé et poussé par les Européens, est moins enclin à s’engager dans un processus de paix et davantage disposé à poursuivre la guerre, au détriment des intérêts des citoyens ukrainiens en premier lieu », a-t-il déclaré.

Selon lui, ces fonds servent à acheter des munitions alors qu’ils pourraient permettre de rénover des écoles, de construire des hôpitaux et des établissements sociaux, de verser des prestations et d’augmenter les salaires des enseignants et des médecins.

Interrogé sur l’échange de prisonniers de guerre convenu entre Moscou et Kiev lors des discussions de ce mois-ci à Abou Dhabi, Peskov a indiqué que les services de renseignement russes et ukrainiens travaillaient avec les médiateurs et les défenseurs des droits des deux pays à l’établissement des listes de prisonniers à échanger.

« Nous nous attendons à ce que ce travail s’achève bientôt. Cet échange, qui sera effectivement de grande ampleur, pourra alors avoir lieu », a-t-il ajouté, sans donner davantage de précisions.

Interrogé sur les inquiétudes exprimées par les États-Unis quant à une possible extension du conflit en Ukraine, Peskov a dit comprendre qu’elles portaient sur les « tentatives [de Kiev] d’étendre le champ géographique du conflit ».

Il a accusé l’Ukraine de mener des « activités terroristes » en Méditerranée et en mer Baltique, affirmant que ces actes suscitaient l’inquiétude des États riverains et pourraient aussi préoccuper l’ensemble de l’Otan.

« Personne ne souhaite que le conflit s’étende géographiquement, et ces actions du régime de Kiev sont potentiellement très dangereuses », a-t-il dit.

Interrogé sur une éventuelle participation en personne du président russe Vladimir Poutine au sommet du G20, prévu les 14 et 15 décembre à Miami, Peskov a répondu que la décision restait à prendre.

Il a précisé que l’agenda du président russe s’annonçait particulièrement chargé en décembre, avec des déplacements en région, des inaugurations d’infrastructures, des réunions de conseils présidentiels et des rencontres avec des organisations de la société civile.

Source : Anadolu