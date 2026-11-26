Ayatollah Khamenei : il faut œuvrer pour que chaque Iranien soit un bassidji

Dans un message à l’occasion de la Semaine du Bassidj (Mobilisation populaire et volontaire), le Guide suprême de la Révolution d’Iran a souligné : « Le sursaut du grand peuple iranien durant la troisième Défense sacrée a été, en quelque sorte, une manifestation de l’essor de l’esprit bassidji dans tout le pays. Parallèlement à ce sursaut, l’organisation du Bassidj doit, elle aussi, sans aucun doute, se transformer et renaître. »

Et de poursuivre slon l’agence Irna: « En s’appuyant sur ce peuple qui s’est levé, il faut concevoir et mettre en œuvre des formes nouvelles et plus abouties du Bassidj tel qu’il existait jusqu’ici. Il faut donc désormais avancer à grands pas, d’un pas ferme et réfléchi, pour que le mot d’ordre “Chaque Iranien, un bassidji (membre du Bassidj)” devienne réalité. »

L’ayatollah Khamenei a ajouté : « Aujourd’hui, dans les rangs de l’armée, du CGRI et des forces de l’ordre, comme au sein du gouvernement et du Parlement, nombreux sont ceux qui, à l’instar de tant de leurs concitoyens, se considèrent comme des bassidjis tant ils sont attachés à la doctrine et aux idéaux de cette force de la Mobilisation populaire et volontaire. De fait, ils le sont, tout comme ces compagnons qui, drapeau à la main, ont donné, de nuit comme de jour, sur les places et dans les rues, un sens plus tangible et plus visible au sursaut de la nation, et comme tous ceux qui sont prêts à donner leur vie pour l’Iran.

Nombreux sont ceux qui, sans être membres du Bassidj au sens habituel du terme, admirent sa pensée et sa doctrine, allant parfois jusqu’à y conformer leurs propres principes. L’organisation du Bassidj doit tirer le meilleur parti de cette grâce providentielle. »

La force de Bassidj est officiellement affiliée aux Gardiens de la révolution, et ses unités sont déployées dans les villes, les villages, les universités, les écoles et les institutions gouvernementales, et jouent un rôle interne, notamment en période de crise.

Source : Médias