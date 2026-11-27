Araghchi propose une enquête conjointe avec le Koweït et l’Italie concernant l’incident du drone et nie toute responsabilité

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s’est entretenu par téléphone avec son homologue koweïtien, Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, au sujet des allégations selon lesquelles l’Iran aurait mené une attaque par drone contre le Koweït.

Au cours de cet échange, M. Araghchi a démenti ces allégations, affirmant que la République islamique n’avait joué aucun rôle dans cet incident.

Il a exprimé ses regrets face aux pertes humaines et aux dommages causés par l’événement, déclarant que son pays était prêt à mener une enquête conjointe avec la partie koweïtienne afin d’en examiner les circonstances, d’en déterminer l’origine et d’identifier les parties impliquées.

M. Araghchi s’est également entretenu par téléphone avec son homologue italien, Antonio Tajani. Il a exprimé sa tristesse suite à la mort de deux ressortissants italiens lors de l’incident impliquant un drone au Koweït, et a présenté ses condoléances ainsi que sa sympathie au gouvernement et au peuple italiens.

Il a qualifié les accusations portées contre la République islamique concernant cet incident de « dénuées de tout fondement », réaffirmant que l’Iran n’avait joué aucun rôle et n’était intervenu en aucune manière dans sa survenue.

Il a en outre souligné la disposition de Téhéran à coopérer avec les gouvernements du Koweït et de l’Italie pour faire la lumière sur l’incident.

Plus tôt dans la journée, le porte-parole des forces armées iraniennes, le général de brigade Abolfazl Shekarchi, a affirmé que Téhéran n’avait mené aucune opération militaire ou offensive dans la région.

De son côté, l’armée koweïtienne avait précédemment déclaré que « les forces armées ont détecté plusieurs drones dans l’espace aérien du pays et ont pris les mesures nécessaires à leur égard », qualifiant l’événement d’« attaque iranienne ». De son côté, le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a annoncé la mort de deux ressortissants italiens dans ce qu’il a qualifié d’« attaque par des drones iraniens » au Koweït.

Source : Médias