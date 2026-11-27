L’Allemagne et l’Italie mettent en garde Kiev contre une extension de la guerre en Ukraine vers la Méditerranée

Le ministre allemand des Affaires étrangères et la Première ministre italienne, Giorgia Meloni, ont mis en garde, ce jeudi, contre une extension du conflit en Ukraine à d’autres régions, à la suite d’une attaque menée par Kiev contre des navires russes en Libye.

Lors d’une conférence de presse à Berlin avec son homologue roumain, le représentant allemand a affirmé que « le droit de l’Ukraine à se défendre est incontestable » et que l’Allemagne lui apporte son soutien; il a toutefois fermement mis en garde contre toute extension géographique du conflit.

De son côté, Giorgia Meloni a réitéré les inquiétudes de l’Italie face aux signes suggérant une possible propagation de la guerre à la mer Méditerranée, après que l’Ukraine a coulé un croiseur russe dans les eaux libyennes dimanche dernier.

Elle a souligné que la guerre ne devait pas s’étendre à la Méditerranée, insistant sur « la nécessité d’être clair avec nos amis et partenaires ukrainiens ». Elle a par ailleurs exprimé sa volonté d’aborder ce point très franchement avec le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.

Les propos de Mme Meloni font suite aux déclarations du ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. Dans une interview accordée mardi, ce dernier a indiqué s’être entretenu par téléphone avec son homologue ukrainien, Andrii Sybiha, pour réaffirmer l’engagement de l’Italie en faveur de l’intégrité territoriale de la Libye.

Par ailleurs, le parti d’extrême droite « La Ligue » (Lega) — membre de la coalition gouvernementale italienne — a condamné l’attaque, la qualifiant d’« inacceptable » et avertissant qu’elle risquait de déstabiliser la Libye.

Source : Médias