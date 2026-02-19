Des images satellites révèlent que l’Iran fortifie ses sites militaires et enfouit ses sites nucléaires

Des images satellites ont révélé que l’Iran a récemment érigé un bouclier en béton au-dessus d’une nouvelle installation sur un site militaire sensible et l’a dissimulée sous terre, dans un contexte de tensions avec les États-Unis, selon Reuters.

Les images montrent également que l’Iran a enterré les entrées de tunnels sur un site nucléaire bombardé par les États-Unis pendant la guerre de 12 jours entre Israël et l’Iran en 2005, a fortifié les entrées de tunnels près d’un autre site et a réparé des bases de missiles qui avaient été bombardées pendant la guerre.

Ces images offrent un aperçu des activités iraniennes sur certains sites qui sont au cœur des tensions avec Israël et les États-Unis, à un moment où Washington cherche à négocier avec Téhéran au sujet de son programme nucléaire, tout en menaçant d’une action militaire en cas d’échec des pourparlers.

Complexe militaire de Parchin

Le complexe de Parchin, situé à une trentaine de kilomètres au sud-est de Téhéran, est l’un des sites militaires les plus sensibles d’Iran. Selon les services de renseignement occidentaux, Téhéran y aurait mené des essais nucléaires il y a plus de vingt ans. L’Iran a toujours nié chercher à se doter de l’arme nucléaire.

Des informations indiquent qu’Israël a bombardé le complexe de Parchin en 2025.

Des images satellites prises avant et après l’attaque montrent d’importants dégâts sur un bâtiment rectangulaire à Parchin, et des images prises le 6 novembre 2025 montrent une reconstruction claire du bâtiment.

Des images prises le 12 octobre 2025 montrent l’avancement des travaux sur le site, révélant la structure d’un nouveau bâtiment et de deux bâtiments adjacents plus petits. D’autres progrès sont visibles sur des images prises le 14 novembre, où l’on constate qu’un toit métallique recouvre la structure principale.

Mais des images prises le 13 décembre 2025 montrent l’installation partiellement recouverte. Le 16 février 2026, elle avait complètement disparu, dissimulée par ce que les experts identifient comme une structure en béton.

L’installation Taleghan2

L’Institut pour la science et la sécurité internationale (ISIS), dans une analyse d’images satellites du 22 janvier, a noté des progrès dans la construction d’un « cercueil de béton » autour d’une installation nouvellement construite sur le site, qu’il a identifiée comme Taleghan2.

L’institut a déclaré en novembre que des images montraient « la poursuite des travaux de construction et la présence de ce qui semblait être une longue pièce cylindrique, peut-être un conteneur pour explosifs puissants, d’environ 36 mètres de long et 12 mètres de diamètre, située à l’intérieur d’un bâtiment. »

Il a ajouté : « Les enceintes de confinement d’explosifs sont essentielles au développement des armes nucléaires… mais elles peuvent également être utilisées dans un certain nombre d’autres processus de développement d’armes conventionnelles. »

William Goodhind, analyste d’images médico-légales chez Contested Ground, a déclaré que la couleur du toit était similaire à celle de la zone environnante, ajoutant : « Il était probablement recouvert de terre pour dissimuler la couleur du béton. »

David Albright, fondateur de l’Institut pour la science et la sécurité internationale, a écrit sur la plateforme X : « Retarder les négociations présente des avantages : depuis deux ou trois semaines, l’Iran s’emploie à enfouir le nouveau site de Taleghan 2… Il y a davantage de terre disponible et ce site pourrait bientôt devenir un bunker totalement méconnaissable, offrant une excellente protection contre les frappes aériennes. »

Dans le complexe nucléaire d’Ispahan

Le complexe d’Ispahan est l’une des trois installations d’enrichissement d’uranium en Iran qui ont été bombardées par les États-Unis en 2025.

Outre les installations liées au cycle du combustible nucléaire, le complexe d’Ispahan comprend une zone souterraine où, selon les diplomates, est stockée la majeure partie de l’uranium enrichi iranien.

L’institut a annoncé le 29 janvier 2026 que des images satellites prises fin janvier révélaient de nouveaux efforts pour enfouir deux entrées de tunnel dans le complexe. Dans une mise à jour du 9 février, l’institut a indiqué qu’une troisième entrée avait également été enfouie, ce qui signifie que toutes les entrées du complexe de tunnels étaient désormais « complètement enfouies ».

Goodhind a déclaré qu’une photographie prise le 10 février montrait que les trois tunnels étaient enterrés.

L’institut a déclaré le 9 février que « le comblement des entrées des tunnels contribuera à affaiblir toute frappe aérienne potentielle et rendra également difficile l’entrée (de l’installation) par voie terrestre lors d’un raid des forces spéciales visant à saisir ou à éliminer tout uranium hautement enrichi qui pourrait s’y trouver. »

Près du site de Natanz

L’Institut pour la science et la sécurité internationale a indiqué que des images satellites montrent des efforts continus depuis le 10 février pour « renforcer et fortifier » deux entrées d’un complexe de tunnels sous une montagne à environ deux kilomètres de Natanz, site des deux autres installations d’enrichissement d’uranium iraniennes.

L’institut a ajouté que les images montrent « des activités en cours sur l’ensemble du complexe, liées à ces efforts, notamment le déplacement de nombreux véhicules, dont des camions-bennes, des bétonnières et d’autres engins lourds. »

Il a déclaré que les projets de l’Iran concernant cette installation, appelée « Montagne de la Hache », n’étaient pas clairs.

Base de missiles sud de Shiraz

Le Centre israélien Alma pour la recherche et l’éducation indique que la base est située à environ 10 kilomètres au sud de Shiraz, dans le sud de l’Iran, et qu’elle fait partie des 25 bases majeures capables de lancer des missiles balistiques de moyenne portée. Selon les estimations du centre, le site a subi des dégâts mineurs en surface lors du conflit de l’année dernière.

Goodhind a déclaré que la comparaison d’images prises le 3 juillet 2025 et le 30 janvier montre des efforts de reconstruction et de déblaiement au niveau du principal complexe logistique, qui est probablement le quartier général du commandement de la base.

Il a ajouté : « Le point essentiel est que le complexe n’a pas encore retrouvé sa pleine capacité opérationnelle d’avant les frappes aériennes. »

Base de missiles de Qom

Le centre Alma indique que cette base est située à environ 40 kilomètres au nord de la ville de Qom et qu’elle a subi des dégâts modérés en surface.

Une comparaison d’images prises entre le 16 juillet 2025 et le 1er février montre une nouvelle toiture recouvrant un bâtiment endommagé.

Selon Goodhind, les réparations de la toiture semblent avoir débuté le 17 novembre et se seraient probablement terminées dix jours plus tard.

Source : Agence