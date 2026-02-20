Force internationale de stabilisation pour Gaza : Plusieurs pays s’engagent à envoyer des troupes et l’Égypte et la Jordanie formeront des policiers

Le commandant de la Force internationale de stabilisation à Gaza, le général Jasper Jeffers, a annoncé ce jeudi, lors d’une réunion du Conseil de paix présidée par le président américain Donald Trump à Washington, que « plusieurs pays se sont engagés à envoyer des troupes dans la bande de Gaza pour servir au sein de la Force internationale de stabilisation ».

Le général Jeffers s’est félicité des annonces faites par l’Indonésie, le Maroc, le Kazakhstan, le Kosovo et l’Albanie, ainsi que des engagements de l’Égypte et de la Jordanie concernant la formation de policiers.

Le président indonésien, Prabowo Subianto, a déclaré lors de la réunion que « Jakarta fournirait au moins 8 000 soldats à la force internationale de sécurité chargée de protéger Gaza ».

Dans ce contexte, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a affirmé que « son pays était prêt à contribuer à la force de sécurité pour Gaza ».

De son côté, le président kazakh, Kassym-Jomart Tokaïev, a annoncé que « son pays déploierait des unités militaires, y compris des unités médicales, au sein de cette nouvelle force internationale de stabilisation de la bande de Gaza ».

La première réunion du Conseil de paix sur Gaza s’est tenue aujourd’hui, en présence de plusieurs dirigeants et représentants des pays participants, ainsi que d’Ali Shaath, chef du comité technocratique palestinien chargé de la gestion des affaires de la bande de Gaza.

A noter, le ministère français des Affaires étrangères a annoncé jeudi que « Paris était surpris par la décision de la Commission européenne d’envoyer un représentant au Conseil de paix à Washington »’, soulignant que « la Commission n’a pas mandat pour représenter les États membres de l’UE ».

Le porte-parole du ministère, Pascal Confavreau, a déclaré que, « du point de vue de Paris, le Conseil de paix devait recentrer ses efforts sur la bande de Gaza, conformément à la résolution du Conseil de sécurité de l’ONU », indiquant que « la France ne participerait pas à ce Conseil tant que cette ambiguïté ne serait pas levée ».

Il a ajouté que la Commission européenne « n’a pas de mandat du Conseil pour y participer », faisant référence au Conseil des États membres de l’UE.

La Norvège a également annoncé qu’elle ne participerait pas au « Conseil de paix » concernant la bande de Gaza.

Source : Médias