La Somalie et l’Arabie saoudite signent un accord pour renforcer leur partenariat dans les ports et le transport maritime

Le gouvernement somalien a annoncé « la signature d’un accord de coopération avec le Royaume d’Arabie saoudite visant à renforcer leur partenariat dans les ports et le transport maritime, et à favoriser l’échange d’expertise maritime ». Cette initiative a pour objectif « de développer les infrastructures portuaires, d’améliorer l’efficacité des services maritimes et de soutenir les capacités techniques et de formation de la Somalie ».

Selon les médias somaliens, « l’accord a été signé par le ministre somalien des Ports et du Transport maritime, Abdelqader Mohammad Nour, et le ministre saoudien des Transports et de la Logistique, Saleh ben Nasser Al-Jasser, en présence de représentants officiels des deux pays ».

La coopération portera sur l’amélioration du trafic maritime et des services opérationnels, la promotion des investissements et l’échange de connaissances techniques dans le secteur maritime.

Cet accord s’inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par la Somalie pour moderniser le cadre de gestion portuaire et maritime et renforcer la gouvernance maritime conformément aux normes internationales. Mogadiscio évoque ainsi une restructuration du secteur afin de servir les « intérêts nationaux » et de soutenir le développement économique.

