    Larijani : nous ne négocierons pas avec les USA

      Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani, a affirmé lundi que l’Iran ne négocierait pas avec les États-Unis,

      Cette déclaration publiée sur X fait suite à un article du Wall Street Journal relatant une initiative de Larijani visant à reprendre les pourparlers avec Washington, par l’intermédiaire de médiateurs omanais.

      Selon Larijani, le président américain Donald Trump a « plongé la région dans le chaos avec ses faux espoirs » et qu’il s’inquiète désormais de nouvelles pertes parmi les forces américaines.

      Larijani a ajouté que Trump a transformé son slogan « L’Amérique d’abord » en « Israël d’abord » et sacrifié des soldats américains à la soif de pouvoir d’Israël. D’après lui « Par ses actes insensés et ses nouveaux mensonges, Trump fait une fois de plus payer le prix de son culte de la personnalité aux soldats américains et à leurs familles. »

      Il a conclu son tweet : « Aujourd’hui, le peuple iranien se défend lui-même, et les forces armées iraniennes n’ont pas initié l’invasion. »

