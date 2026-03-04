FINUL : 84 violations aériennes israéliennes

Les forces de la FINUL opérant dans le sud du Liban ont indiqué mardi avoir observé des soldats israéliens pénétrer en territoire libanais près de Markaba, Adaysseh, Kfarkela et Ramiya avant de regagner le sud de la Ligne bleue.

Dans un communiqué, la FINUL a rappelé que les forces israéliennes maintenaient cinq positions et deux zones tampons à l’intérieur du Liban depuis la cessation des hostilités, en violation de la résolution 1701.

La FINUL a également recensé plusieurs frappes aériennes, des centaines d’incidents de tirs de l’autre côté de la Ligne bleue et 84 violations de l’espace aérien, selon le communiqué, qui souligne que chacun de ces incidents constitue une violation grave de la résolution 1701.

Source : Médias