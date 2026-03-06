L’Iran jure de venger l’attaque américaine qui a coulé la frégate Dena dans l’Océan indien

L’armée iranienne a juré de venger l’attaque américaine qui a coulé mercredi un navire iranien dans l’océan Indien

« L’attaque lâche contre le navire Dena, à environ 3 200 kilomètres du champ de bataille, et le martyre des jeunes étudiants qui revenaient d’une mission d’entraînement après les exercices militaires de Milan 2026, démontrent que l’arrogance mondiale ne connaît aucune limite internationale », a déploré l’armée dans un communiqué.

L’armée s’est engagée à faire « regretter leurs actes aux ennemis sionistes de l’Amérique ».

Mercredi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, avait déclaré qu’une torpille d’un sous-marin a coulé la frégate iranienne, après que la marine sri-lankaise a annoncé son naufrage au large de ses côtes.

Le chef d’état-major de l’armée américaine, le général Dan Caine, a précisé que c’était « la première fois depuis 1945 » qu’un sous-marin d’attaque américain coulait un « navire combattant ennemi ».

Au moins 87 martyrs ont été déplorés et des dizaines de personnes sont portées disparues. La marine sri‑lankaise a secouru 32 marins. La diplomatie iranienne a évoqué le chiffre de 130 marins à bord.

Cette attaque contre la frégate iranienne IRIS Dena a eu lieu à seulement 40 kilomètres au sud du port méridional sri-lankais de Galle, a indiqué la marine sri-lankaise.

Le navire de guerre naviguait après avoir, selon les informations disponibles, participé à un exercice militaire dans le port oriental indien de Visakhapatnam.

Dénonçant « une atrocité », le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé jeudi que la frégate avait été invitée par la marine indienne quand elle a été « frappée sans avertissement dans les eaux internationales ».

Les États-Unis le « regretteront amèrement », a-t-il menacé.

Ce jeudi, le Sri Lanka a évacué jeudi 208 membres d’équipage d’un second navire de guerre iranien s’étant approché de ses eaux territoriales, a annoncé le président Anura Kumara Dissanayake, selon l’AFP.

La marine sri-lankaise prendra aussi en charge le navire iranien, qu’elle acheminera jusqu’au port de Trincomalee (nord-est) de crainte qu’il ne soit visé par une attaque, a précisé le président sri-lankais.

« Nous ne prenons pas parti dans ce conflit, mais tout en maintenant notre neutralité nous agissons pour sauver des vies », a-t-il affirmé. « Personne ne devrait mourir de cette façon dans une guerre. Toute vie est précieuse ».

Source : Divers