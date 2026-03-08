Liban : Avec une escadrille de drones d’attaque, la Résistance cible Kiryat Shmona après sommation

La Résistance islamique au Liban – Hezbollah a annoncé l’exécution d’une série d’opérations ciblant des positions et des rassemblements de soldats de l’armée d’occupation israélienne dans le nord de la Palestine occupée.

Dans le cadre de l’avertissement adressé par la Résistance à Kiryat Shmona, dans le nord de la Palestine occupée, elle a ciblé la ville ce matin à 06h30 avec une escadrille de drones d’attaque.

La Résistance a également ciblé avec une salve de roquettes, à 03h50 à l’aube, un rassemblement de soldats de l’armée d’occupation israélienne sur le site d’Al-Malikiyah, face à la localité libanaise d’Aitaroun.

Dans une autre opération, les combattants de la Résistance ont tiré des roquettes, à 03h25, contre un rassemblement de véhicules de l’armée d’occupation israélienne sur la colline d’Al-Qaba’, à la périphérie sud-est de la localité de Markaba.

La Résistance repousse les tentatives d’incursion

Dans le cadre de la riposte aux tentatives d’incursion israéliennes, la Résistance a annoncé que ses combattants font face, depuis 03h00 ce dimanche matin, à une nouvelle tentative de progression des soldats de l’occupation israélienne vers la localité frontalière d’Aitaroun, en utilisant des armes automatiques et des obus, soulignant que l’affrontement est toujours en cours au moment de la publication du communiqué.

La Résistance a précisé que, dans le cadre de la riposte à cette même tentative de progression, ses combattants ont ciblé à 03h00 du matin un rassemblement de soldats de l’armée d’occupation israélienne sur le site d’Al-Malikiyah, face à la localité frontalière d’Aitaroun, avec un missile guidé, l’infligeant des pertes confirmées.

De même, la Résistance islamique a ciblé à 01h45 par une salve de roquettes la caserne de Branit (quartier général du commandement de la 91e division).

Elle a également visé à 01h30 la ville de Nahariya, dans le nord de la Palestine occupée, par une salve de roquettes, et ce, dans le cadre de l’avertissement que la Résistance avait adressé à la ville.

La Résistance avait par ailleurs annoncé que ses moudjahidines s’étaient affrontés, samedi soir à 22h30, avec une force de l’ armée d’occupation israélienne qui tentait de progresser depuis la frontière libano-palestinienne vers la localité d’Aitaroun par le côté de la forêt, utilisant des armes automatiques et des obus de missiles, leur infligeant des coups directs.

Ces opérations interviennent dans le contexte de la riposte à l’agression israélienne qui a touché des dizaines de villes et localités libanaises ainsi que la banlieue sud de Beyrouth.