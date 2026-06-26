Organisation maritime internationale : Suspension de l’évacuation des navires et des marins du détroit d’Ormuz suite à une attaque contre un navire

L’agence britannique des opérations commerciales maritimes (UKMTO) a annoncé qu’un cargo avait été attaqué alors qu’il traversait le détroit d’Ormuz, au large des côtes d’Oman.

L’UKMTO a précisé que le navire avait signalé un impact de projectile sur son flanc tribord alors qu’il se trouvait à 7,5 milles nautiques au sud-est d’une zone côtière omanaise.

Une source de sécurité maritime a indiqué à Reuters que le navire pourrait avoir été attaqué par un drone, ajoutant que les auteurs de l’attaque n’ont pas encore été identifiés.

L’Organisation maritime internationale (OMI) a confirmé que le navire attaqué dans le golfe d’Oman ne participait pas à son plan d’évacuation du détroit d’Ormuz.

L’agence onusienne a annoncé la suspension temporaire des opérations d’évacuation de centaines de navires et de milliers de marins du détroit d’Ormuz suite à cet incident.

Le secrétaire général de l’Organisation maritime continentale (OCI), Arsenio Domínguez, a déclaré : « J’ai été informé aujourd’hui d’une attaque survenue dans le golfe d’Oman contre un navire transitant par le détroit d’Ormuz. Ce navire ne naviguait pas dans le cadre du plan d’évacuation de l’OCI.»

M. Domínguez a ajouté que l’OCI a décidé de suspendre temporairement la mise en œuvre de son plan d’évacuation afin de garantir le maintien des garanties de sécurité nécessaires aux navires figurant sur la liste d’évacuation, ainsi qu’à tous les navires présents dans la région, jusqu’à ce que les circonstances de l’incident soient élucidées et que de plus amples informations soient obtenues.

Source : Médias