Sayyed al-Houthi : Nous ciblerons à tout moment toute position ennemie israélienne au Somaliland

Le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a affirmé que « son pays suivait de près l’évolution de la situation au Somaliland et les initiatives israéliennes visant à contrôler le golfe d’Aden et le détroit de Bab el-Mandeb ».

Sayyed al-Houthi a exhorté les États riverains de la mer Rouge à adopter une position unie contre l’activité israélienne dans la région, soulignant que son pays « ne restera pas les bras croisés » face à ces agissements.

Il a également annoncé que « les forces armées yéménites cibleraient à tout moment toute position d’occupation israélienne au Somaliland », appelant à soutenir « la Somalie face à l’agression israélienne, qui constitue une violation de la souveraineté du pays et une menace pour la région ».

Dans un discours prononcé à l’occasion de la commémoration du martyre de l’Imam Hussein (que la paix soit sur lui), sayyed al-Houthi a réaffirmé « la fermeté du peuple yéménite sur la voie de la libération et du jihad, ainsi que son engagement envers les causes nationales, notamment la cause palestinienne ».

Il a souligné « la coordination constante avec les alliés en cas de nouvelle confrontation », insistant sur le fait que son pays « n’hésitera pas à remplir son devoir face à toute escalade de l’agression, quel que soit le front ».

Sayyed al-Houthi a souligné que « Sanaa n’acceptera pas la poursuite de l’agression, de l’occupation et du blocus américano-saoudien », affirmant « qu’en réponse à l’injustice subie par le peuple yéménite, elle agira par tous les moyens légitimes pour mettre fin à cette situation jusqu’à ce que les Yéménites jouissent de la liberté, de l’indépendance et d’une vie digne ».

Sayyed al-Houthi a également félicité la République islamique d’Iran pour sa « grande victoire sur les ennemis de la nation », la considérant comme « une victoire significative pour l’ensemble de l’axe de la résistance ».

Les déclarations de sayyed al-Houthi concernant le Somaliland interviennent dans un contexte de polémique croissante autour du renforcement des liens entre « Israël » et le Somaliland. En décembre 2015, « Israël » est devenu le premier pays à reconnaître la région comme un « État indépendant » distinct de la Somalie, une décision rejetée par le gouvernement somalien comme une violation de sa souveraineté.

Le 18 de ce mois, le président du « Somaliland », Abdelrahman Mohamed Abdellahi, n’a pas exclu la possibilité d’établir une base militaire israélienne sur le territoire de la région. Il s’exprimait lors de sa visite en Palestine occupée, où il a rencontré des responsables israéliens et annoncé l’ouverture d’une ambassade pour la région à Jérusalem-Est occupée.

Source : Médias