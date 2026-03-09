Les Qassam du Hamas saluent « les actions héroïques » de la Résistance islamique. « Les peuples de la oumma doivent faire front commun contre les plans de l’ennemi sioniste du grand Israël »

Le porte-parole des Brigades Qassam, branche militaire du Hamas, Abou Oubaïda, a salué les actions héroïques des combattants de la Résistance islamique au Liban, à la lumière de leurs opérations de défense du pays contre l’agression israélienne.

Rappelant « la décision morale et courageuse » du martyr de la oumma, Sayyed Hassan Nasrallah, de se tenir aux côtés de Gaza et de son peuple, Abou Oubaïda a appelé « les peuples de la nation à s’unir et à faire front commun contre les plans de l’ennemi sioniste, et à contrer ses intentions d’étendre l’agression à d’autres pays, car l’occupation ne cache plus ses ambitions d’établir ce qu’elle appelle le « grand Israël ».

« Nous sommes fermement solidaires des résistants qui exercent leur droit de défendre leur terre et leur souveraineté nationale face à l’agression incessante », a-t-il affirmé.

Abou Oubaïda a ajouté : « Nous prions pour les martyrs de notre Liban frère et nous souhaitons un prompt rétablissement à ses blessés ainsi que la sécurité à tout son peuple. »

La Résistance islamique au Liban mène des opérations contre l’occupation israélienne et ses bases, notamment dans le nord de la Palestine occupée, et cible également les rassemblements de ses forces aux frontières

Source : Médias