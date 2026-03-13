L’Iran lance sa 44ème vague d’attaques contre l’entité ennemie et les intérêts US. Des soldats US ont délibérément incendié le Gerald Ford par peur, affirme le CGRI

Le Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) a annoncé, dans son communiqué n°36 émis par les Relations Publiques, le lancement de la 44ème vague de l’opération « Promesse tenue 4 », menée sous le slogan « Ô Toi qui es fidèle à Ta promesse », à la veille de la Journée mondiale d’Al-Qods, contre les bases de l’ennemi américano-sioniste.

Cette opération continue et globale a ciblé des positions du régime sioniste dans le nord des territoires occupés, à Kiryat Shmona, Hadera et Haïfa, en plus de la 5ème Flotte des États-Unis et d’autres bases de l’armée américaine dans les pays du Golfe.

Elle a été exécutée à l’aube du vingt-troisième jour du mois sacré de Ramadan, impliquant un grand nombre de missiles de précision et de missiles très lourds de type Khorramshahr, Kheibar Shekan, Fattah, Emad et Qadr, ainsi que des drones de haute précision.

Le communiqué du CGRI a souligné : « Nous serons témoins d’une Journée mondiale d’Al-QOds différente ; la libération d’Al-QOds est proche, et la victoire est à la portée des hommes libres et des opprimés du monde entier. »

Les QG des forces israéliennes à Beer-Sheva frappés

L’armée iranienne a affirmé, ce vendredi, avoir ciblé avec des drones destructeurs les quartiers généraux des forces israéliennes à Beer-Sheva, dans le sud de la Palestine occupée.

مشاهد إطلاق الجيش الايراني لطائرات مسيرة نحو الكيان الاسرائيلي#الميادين#المواجهة_الكبرى pic.twitter.com/JhT8IQ1fyo — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 13, 2026

L’armée iranienne a précisé que cette opération d’envergure se poursuivra au cours des prochaines heures via des attaques intensives visant d’autres points névralgiques des bases de l’entité israélienne.

Jeudi, l’armée iranienne avait annoncé avoir ciblé, à l’aide de drones d’assauts, la tour de contrôle de la base aérienne de Palmachim près de « Tel Aviv ».

Cette base est un centre de lancement de satellites, d’essais de missiles pour l’entité israélienne, et un lieu de déploiement pour les systèmes de défense aérienne tels que « la Fronde de David » et les drones Hermes 900.

Les forces armées iraniennes pilonnent les sites militaires et stratégiques de l’occupation en Palestine occupée, ainsi que les bases américaines dans la région, avec des missiles balistiques et des drones, dans le cadre de la riposte à l’agression américano-israélienne.

Des soldats US ont délibérément incendié le « Gerald Ford » par peur

Le quartier général central « Khatam al-Anbiya » a pour sa part annoncé que le porte-avions américain Gerald Ford — rappelé de la mer Méditerranée vers l’océan Indien et la mer d’Oman pour « compenser la défaite des forces américaines » — a été la cible d’un incendie criminel en mer Rouge, déclenché par un certain nombre de soldats américains en raison de la terreur des membres d’équipage.

Le communiqué précise : « À l’heure actuelle, aucune information n’est disponible sur sa situation ».

Par ailleurs, le Corps des Gardiens de la Révolution islamique en Iran a annoncé que le porte-avions américain Abraham Lincoln a subi des dommages considérables après avoir été ciblé par des missiles et des drones.

Il a confirmé que le porte-avions américain bat actuellement en retraite vers les États-Unis après avoir été frappé.

Source : Médias