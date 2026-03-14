Combats violents dans la localité d’al-Khiam. Un char frappé. La résistance a visé 4 bases israéliennes aux drones d’attaque

La résistance islamique au Liban a revendiqué le vendredi 13 mars 25 opérations entre 1 :25 et 22 :15 a l’aide de salves de roquettes et d’essaims de drones d’attaque.

Les combats font rage dans la localité d’al-Khiam au sud où les tirs ont visé sur plusieurs fronts des militaires israéliens qui tentent une progression, et ce à proximité de l’ancien camp de détention, son quartier sud (2 fois), la colline Tallet al-Hamames au sud, Khallet al-Aasafir, et le quartier est de cette localité.

Les combats à al-Khiam se sont poursuivis après minuit. Le correspondant d’al-Manar a rapporté qu’un véhicule ennemi a été touché par un obus anti char à l’est et a pris feu. Tandis que les autres véhicules se sont retirés en direction de Wata al-Khiam. Plus tard, il a rendu compte d’explosions provenant de chars en feu.

La résistance a revendiqué le tir d’un projectile guidé , vers 1:50 ce samedi, contre un char israélien à proximité de l’ancien camp de détention à al-Khiam. Le correspondant d’al-Manar a envoyé les images ci-dessous.

La résistance a aussi rendu compte de de salves de roquettes contre un attroupement de véhicules et de soldats dans l’entourage du l’ancien camp.

Des accrochages se déroulent aussi dans la localité de Aitaroune bombardée à l’artillerie israélienne ainsi qu’à Maroune al-Ras.

Des tirs de roquettes ont visé des positions israéliennes récemment établies dont la position al-Marj et Wadi Hounine en face de la localité de Markaba, ainsi que la position Blate, la Porte de Fatima dans la localité de Karikal et celle d’al-Sadah à Maroune al-Ras.

4 bases militaires ont été prises pour cibles avec des essaims de drones d’attaquesselon les communiqués de la Résistance : la base Meron pour la surveillance e la gestion des opérations aériennes au nord, la base Guifa’ pour les drones à l’est de la ville de Safed, la base Stella Maris qui est une base stratégique de surveillance et d’observation maritime, Ein Chemr qui est une base de défense aérienne et balistique, à l’est de Hadera.

Entretemps se sont poursuivis dans la journée les tirs de salves de roquettes contre 9 villes et colonies israéliennes dont : Kfar Gilady, Kiryat Shmona, Cabry (nord), Nahariyya (nord), Metoula (3 fois), Evin Menahem, Ya’ra,…

La Résistance islamique a diffusé les images des tirs de roquettes contre les colonies frontalières averties au nord de la Palestine occupée, du 11 mars, dans le cadre de la bataille « al-A’sf al-M’akoul » (Paille Rongée).

Source : Divers