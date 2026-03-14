Le Hezbollah cible Kiryat Shmona, Metulla et un rassemblement de soldats de l’occupation à Maroun al-Ras

La Résistance Islamique au Liban a ciblé, ce samedi à 05h00 du matin, la colonie de Kiryat Shmona, dans le nord de la Palestine occupée, par une salve de roquettes.

À 07h30, les combattants de la Résistance ont visé avec une volée de roquettes un rassemblement de soldats de l’armée d’occupation israélienne sur la colline d’Al-Aqaba, dans le village frontalier de Maroun al-Ras.

Plus tôt, à 04h20 à l’aube, la Résistance a frappé à deux reprises la colonie de Metulla.

Selon les communiqués de la Résistance, ces opérations interviennent pour la défense du Liban et de son peuple, et s’inscrivent dans le cadre de l’avertissement adressé à plusieurs colonies du nord de la Palestine occupée.

Les combattants de la Résistance islamique ont également frappé à 07h00, le site de Blat (nouvellement établi) au Sud-Liban avec un projectile de précision.

La Résistance islamique a en outre ciblé, à 08h00, deux chars Merkava près du site de Jall al-Alam, causant des dommages directs.

Des dizaines de sirènes d’alarme retentissent dans le nord de la Palestine occupée

En parallèle, les médias israéliens ont rapporté que les sirènes d’alarme continuent de retentir dans le nord de la Palestine occupée suite aux tirs de missiles depuis le Liban, notant que des dizaines d’alertes ont été enregistrées depuis le matin.

Les mêmes sources ont indiqué que les sirènes ont retenti à Ma’alot-Tarshiha et ses environs, avant de se déclencher à nouveau dans la zone. Des dégâts matériels ont également été signalés suite à des chutes de missiles en Haute Galilée.