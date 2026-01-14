Ayez un peu de honte: Araghchi s’adresse à Merz pour son soutien aux émeutes

Le ministre iranien des Affaires étrangères a vivement critiqué l’Allemagne pour son hypocrisie en matière de droits de l’homme, après les déclarations du chancelier Friedrich Merz accusant le pays d’avoir tué des manifestants.

Abbas Araghchi a déclaré ce mardi 13 janvier que l’Allemagne était « peut-être le gouvernement le moins bien placé » pour donner des leçons aux autres pays sur les droits de l’homme, arguant que la crédibilité de Berlin avait déjà été « anéantie » par son soutien inconditionnel au génocide israélo-américain à Gaza.

« Lorsque l’Iran réprime les terroristes qui tuent des civils et des policiers, le chancelier allemand s’empresse de déclarer que “la violence est une expression de faiblesse” », a écrit M.Araghchi sur X.

« Que peut donc dire M. Merz au sujet de son soutien sans réserve au massacre de 70 000 Palestiniens à Gaza ? », a-t-il demandé.

M.Araghchi a fait ces déclarations en réaction aux propos de Merz remettant en question la légitimité du gouvernement iranien et suggérant son effondrement imminent après les récentes émeutes à travers le pays.

Merz a prétendu : « Je crois que nous assistons aux derniers jours et dernières semaines de ce régime. De toute façon, il n’a aucune légitimité acquise par les urnes. La population se soulève contre ce régime. »

Il n’a fourni aucune preuve à l’appui de ses allégations concernant les élections en Iran, pays gouverné par une démocratie religieuse, où tous les responsables sont élus au suffrage universel direct ou indirect.

M.Araghchi a également déclaré que Merz avait soutenu l’agression américano-israélienne contre l’Iran en juin 2025, affirmant que le régime sioniste se chargeait des « basses besognes » qu’il souhaitait mener pour endommager les sites nucléaires iraniens.

« Les Iraniens se souviennent également des propos honteux tenus par M. Merz à l’égard d’Israël lorsque ce dernier a bombardé des maisons et des entreprises dans notre pays en été », a-t-il ajouté.

« Cette violence non provoquée, a insisté la chancelière allemande, était une faveur qu’Israël rendait à l’Europe en accomplissant le sale boulot ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a ensuite évoqué le silence de l’Allemagne face à l’enlèvement récent du président vénézuélien Nicolas Maduro par les États-Unis, un acte qui a suscité la condamnation même de certains alliés des États-Unis, dont la France.

M.Araghchi a déclaré : « Rendez-nous service : ayez un peu de honte. Mieux encore, l’Allemagne devrait mettre fin à son ingérence illégale dans notre région, notamment à son soutien au génocide et au terrorisme. »

L’Iran riposte à l’interdiction du Parlement européen

Par ailleurs, M.Araghchi a fustigé la décision prise lundi par le Parlement européen d’interdire l’accès à ses locaux aux diplomates iraniens en réponse à ce qu’il a qualifié de « répression des manifestants ».

Dans un message publié sur X, M.Araghchi a déploré le deux poids deux mesures de l’institution, soulignant que plus de deux ans de génocide à Gaza n’avaient pas conduit le Parlement européen à prendre « la moindre mesure concrète » contre le régime israélien.

Il a déclaré : « Alors que Netanyahu est recherché pour crimes de guerre par la CPI, il survole librement le territoire européen. En revanche, il suffit de quelques jours de violentes émeutes en Iran pour que le Parlement européen interdise physiquement l’entrée sur son territoire à nos diplomates. Les gens ne sont pas dupes. Ils voient de leurs propres yeux ce qui se passe. »

Le chef de la diplomatie iranienne a souligné que l’Iran ne cherche pas « l’hostilité avec l’UE », mais qu’il appliquera la réciprocité à toute restriction.

L’Iran a précédemment convoqué des diplomates français, allemands, italiens et britanniques pour protester contre le soutien apporté par leurs gouvernements aux émeutes orchestrées par les Étast-Unis et ‘Israël’.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les diplomates avaient visionné des images des dégâts causés par les émeutiers et qu’il leur avait été demandé de « retirer leurs déclarations officielles de soutien » aux éléments soutenus par l’étranger, a rapporté la télévision publique iranienne lundi.

Le ministère français des Affaires étrangères a confirmé la convocation d’« ambassadeurs européens ».

Des manifestations pacifiques contre les difficultés économiques ont dégénéré en émeutes la semaine dernière, attisées par les déclarations de dirigeants américains et israéliens. Des groupes d’individus armés ont endommagé des biens publics et fait des victimes parmi les civils et les forces de sécurité.

