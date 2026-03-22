Abou Obeida : L’Iran représente aujourd’hui une ligne de défense avancée pour toute la nation islamique

Le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam, aile militaire du mouvement Hamas, Abou Obeida, a affirmé ce dimanche que « la République Islamique d’Iran représente aujourd’hui une ligne de défense avancée pour l’ensemble de la nation islamique ».

Abou Obeida a souligné que « l’ennemi sioniste ne comprend que le langage de la force, celui de rendre coup pour coup, et que lui faire payer un prix exorbitant est ce qui le contraindra à cesser son agression ».

Il a considéré que « ces frappes sont une réponse naturelle à l’agression sioniste-américaine contre l’Iran et aux massacres génocidaires à Gaza ».

Il a également insisté sur le fait que « les agresseurs ne réussiront pas à briser la volonté des hommes libres et des propriétaires de la terre », réitérant l’appel des Brigades Al-Qassam aux peuples de la nation à se dresser face au véritable ennemi.

Ces déclarations du porte-parole d’Al-Qassam interviennent dans le contexte de la poursuite de l’agression américano-israélienne contre l’Iran et de ses répercussions dans la région. Elles coïncident avec les attaques iraniennes contre les bases et les intérêts américains dans la région, ainsi que sur des objectifs en profondeur dans les territoires palestiniens occupés.