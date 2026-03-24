Message de Khatam al-Anbiya : « Le peuple palestinien ne restera jamais seul »

Dimanche, Ibrahim Zulfiqari, porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya, a adressé un message en arabe aux musulmans de la région, et plus particulièrement au peuple palestinien de la bande de Gaza, réaffirmant le soutien continu de Téhéran à la cause palestinienne.

Dans son message, Zulfiqari a souligné que la cause palestinienne est restée présente dans la conscience du peuple iranien depuis la victoire de la révolution islamique, étant considérée comme une cause de droit et de justice pour toute la nation islamique.

Zulfiqari a ajouté que ce que traverse l’Iran aujourd’hui ne se limite pas à sa propre défense, mais inclut également le soutien au peuple palestinien opprimé, soulignant qu’il se tient aux côtés des Palestiniens en toutes circonstances.

Zulfiqari a souligné que les Palestiniens ne resteront jamais seuls sur cette voie, réitérant l’engagement de continuer à les soutenir jusqu’à ce que leurs droits soient restitués à leurs propriétaires.

Voici une déclaration textuelle du porte-parole du quartier général central de Khatam al-Anbiya :

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. À nos frères musulmans de la région et à nos proches en Palestine, en particulier à Gaza, nous nous adressons aujourd’hui, depuis la République islamique d’Iran, un message sincère qui vient du cœur : un message de loyauté, d’amour et de fraternité.

La nation islamique et le peuple palestinien ont toujours été présents dans la conscience du peuple iranien. Dès les premiers jours de la victoire de la révolution, le nom de la Palestine est resté l’étendard d’un droit inébranlable, d’un peuple que les épreuves, aussi grandes soient-elles, ne peuvent épuiser, et dont la volonté, aussi dure soit-elle, ne se brise jamais ; un nom profondément ancré dans notre conscience.

Nous vous le disons : aujourd’hui, nous ne combattons pas seulement pour nous défendre, ni seulement pour venger nos martyrs, mais aussi pour défendre la nation islamique et le peuple palestinien, ainsi que leurs martyrs, qui ont toute leur place dans cette situation, victimes de l’oppression.

La Palestine n’a jamais été la cause d’un seul peuple, mais elle a été et restera la cause de la dignité, du droit et de la justice, et la cause de toute la nation islamique.

Ô nation de l’Islam, ô peuple de Palestine, ne croyez pas être seuls dans l’arène de la confrontation contre l’entité sioniste usurpatrice ; nous sommes avec vous, liés par un pacte immuable et une position inébranlable.

Vous êtes le peuple du retour et de la dignité ; un peuple qui sait être patient, persévérer et préserver ses droits de génération en génération.

Nous nous engageons à vous soutenir fermement sur ce chemin, jusqu’à ce que justice soit rendue à ses légitimes détenteurs et que la chère Palestine retourne libre et fière à ses véritables propriétaires.

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous. »

Source : Médias