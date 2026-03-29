Khatam al-Anbiya : Trump, un jouet entre les mains de Netanyahu en raison de ses scandales dans l’affaire Epstein, conduit l’armée US vers un marécage de mort. Vos soldats ne seront qu’une « nourriture facile pour les requins du golfe Persique »

Iran: Trump, un jouet entre les mains de Netanyahu en raison de ses scandales dans l'affaire Epstein, conduit l'armée US vers un marécage de mort (Illustration IA)

Le président américain Trump a menacé à plusieurs reprises de lancer des opérations terrestres et d’occuper des îles dans le golfe Persique.

Il ne fait aucun doute que Trump, devenu un jouet entre les mains du Premier ministre de l’entité sioniste et sous la pression du « Mossad » en raison de ses scandales dans l’affaire « Epstein », entraîne son pays vers une agression contre l’Iran.

Le président américain, mondialement connu pour ses mensonges et son instabilité, ne peut inspirer aucune confiance.

Malheureusement, le commandement américain a confié les pouvoirs des forces armées à une personne dont les positions et les décisions téméraires conduisent l’armée américaine vers un marécage de mort.

Alors que ses soldats font face à la mort quotidiennement dans la région, ses commandants fuient les bases détruites pour s’abriter dans les centres civils et économiques des pays voisins ; mais ils y demeureront également des cibles légitimes.

Trump et ses commandants, retranchés à des milliers de kilomètres, exigent de leurs soldats une résilience dont ils manquent eux-mêmes ; Trump menace le matin et recule le soir, appelle à la négociation un instant et décide de la guerre le suivant.

Cet individu menteur et instable a infligé des dommages considérables au peuple américain et au monde, particulièrement dans la région de l’Asie de l’Ouest, prouvant que le seul langage qu’il comprenne est le « langage de la force ».

En réponse aux dernières menaces de Trump concernant l’occupation de toute partie du territoire iranien — ce qui n’est qu’un pur fantasme — nous affirmons que les combattants de l’Islam guettent cette folie pour prouver que l’agression ne se soldera que par une capture humiliante et le déchiquetage des agresseurs.

Les soldats et commandants américains ne seront qu’une « nourriture facile pour les requins du golfe Persique ».

Les chefs de l’armée américaine feraient bien de lire attentivement l’histoire de l’Iran pour apprendre comment les Iraniens ont affronté les envahisseurs à travers les âges, et ne pas mener leurs soldats à la mort et à la captivité pour satisfaire les illusions de leur président.

Les puissantes forces armées iraniennes attendent l’opportunité d’écraser votre armée si ces menaces vaines venaient à être exécutées.

« Et la victoire ne vient que d’Allah, le Puissant, le Sage. »