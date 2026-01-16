vendredi, 16/01/2026   
    Machado tente d’amadouer Trump en lui offrant sa médaille du Nobel de la paix

      Rédaction du site

      La dirigeante de l’opposition vénézuélienne, María Corina Machado, a remis sa médaille du prix Nobel de la paix au président américain Donald Trump lors d’une rencontre à la Maison Blanche jeudi, dans le but d’influencer la position de l’administration américaine sur l’avenir politique du Venezuela.

      Un responsable de la Maison Blanche a confirmé que Trump entendait conserver la médaille, tandis que le président américain a écrit sur les réseaux sociaux que Machado lui avait remis cette distinction « en reconnaissance du travail que j’ai accompli », qualifiant ce geste de « merveilleux geste qui témoigne d’un respect mutuel ».

      De son côté, Machado a qualifié la rencontre d’« excellente », soulignant que ce cadeau était une marque de reconnaissance pour ce qu’elle considérait comme l’engagement de Trump envers « la liberté du peuple vénézuélien ».

      Le déjeuner entre les deux a duré un peu plus d’une heure et constituait leur première rencontre en face à face. À l’issue du déjeuner, Machado a rencontré plus d’une douzaine de sénateurs américains, républicains et démocrates, au Capitole.

      Le sénateur démocrate Chris Murphy, qui a rencontré Machado, a déclaré que la cheffe de l’opposition leur avait affirmé que « le niveau de répression au Venezuela n’a pas changé depuis l’époque de Maduro », selon ses dires.

      Il a ajouté que Delcy Rodríguez, la présidente par intérim du Venezuela, est « une femme habile » et que son gouvernement se renforce chaque jour davantage grâce au soutien de Trump.

      Mme Murphy a exprimé des doutes quant à la tenue d’élections, déclarant : « J’espère qu’il y aura des élections, mais je suis sceptique. »

      Cette initiative de Machado intervient après le refus de Trump de la nommer à la tête du Venezuela à la place du président Nicolas Maduro. Trump avait auparavant fait campagne pour qu’il obtienne le prix Nobel de la paix et avait exprimé à plusieurs reprises son mécontentement de ne pas avoir été choisi.

      Les actions de l’opposition vénézuélienne font suite à l’invasion du pays menée par les États-Unis et à l’enlèvement du président Nicolas Maduro et de son épouse le 3 janvier 2026, ce qui a donné aux figures de l’opposition l’espoir d’accéder à la présidence.