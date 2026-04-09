Liban : En réponse à la violation de l’accord… La Résistance bombarde la colonie d’Al-Manara et sa riposte « se poursuivra »

La Résistance islamique au Liban (Hezbollah) a annoncé que ses combattants ont ciblé, ce jeudi à l’aube, la colonie d’Al-Manara par un barrage de roquettes. Et d’affirmer : « Cette opération, menée pour défendre le Liban et son peuple, intervient en riposte aux violations de l’accord de cessez-le-feu par l’ennemi israélien » ; la Résistance souligne « qu’elle s’était engagée à respecter le cessez-le-feu, contrairement à l’ennemi qui ne l’a pas fait ».

La Résistance a ajouté dans son communiqué que cette riposte « se poursuivra jusqu’à ce que l’agression israélo-américaine contre notre pays et notre peuple cesse ».

Hezbollah : Le sang des martyrs et des blessés ne sera pas versé en vain

Mercredi, les Relations médiatiques du Hezbollah ont publié un communiqué condamnant les massacres commis par l’ennemi israélien contre des civils paisibles, « avec sa haine aveugle, sa criminalité habituelle et sa sauvagerie infinie qui sont devenues chez lui une nature intrinsèque ».

Le communiqué a précisé que « l’ennemi israélien a commis aujourd’hui une série de massacres itinérants contre des civils paisibles, ciblant par des dizaines de raids sauvages des zones civiles dans la banlieue sud et la capitale Beyrouth, ainsi qu’à Saïda, au Sud et dans la Békaa, faisant des centaines de martyrs et de blessés parmi les enfants, les femmes et les vieillards ».

Le communiqué a qualifié l’agression de « barbare », affirmant qu’elle « représente à chacune de ses étapes des crimes de guerre caractérisés et des crimes de génocide », et que « le ciblage de lieux civils surpeuplés, de marchés et de commerces aux heures de pointe n’est qu’une tentative désespérée de se venger des citoyens civils après l’échec de toutes les tentatives de briser ce peuple fier et de le soumettre ».

Et de renchérir : Cette agression déchaînée est « l’expression claire de la déception subie par l’ennemi après son échec cuisant à atteindre l’un de ses objectifs et de ses plans sur les différents fronts, et après s’être retrouvé acculé par la réalité de sa défaite, incapable et entravé pour changer les équations imposées par la résilience des peuples d’Iran et du Liban ».

L’occupation israélienne a commis, Mercredi, des massacres contre des civils innocents dans différentes régions du Liban, entraînant la mort et la blessure de centaines de personnes, ce qui constitue un crime de guerre complet et une violation flagrante des lois internationales.

Cela intervient après que le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a annoncé que l’Iran et les États-Unis, ainsi que leurs alliés, s’étaient mis d’accord sur un cessez-le-feu immédiat partout, y compris au Liban, devant prendre effet instantanément ; cependant, le chef du gouvernement de l’occupation, Benjamin Netanyahu, a prétendu que le cessez-le-feu proposé n’incluait pas le Liban, intensifiant ainsi ses massacres dans le pays.