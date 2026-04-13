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    Les agressions israéliennes s’intensifient contre le Sud-Liban

      Rédaction du site

      Les agressions israéliennes contre le Liban se poursuivent ce lundi depuis plus de quarante jours, laissant derrière elles, jusqu’à présent, plus de deux mille martyrs. Les villages du Sud, en particulier, connaissent une escalade des attaques.

      Dans ce contexte, le correspondant de la chaîne Al-Manar a rapporté que l’aviation de drones ennemie a mené un raid ciblant une moto dans la localité d’Al-Abbassieh. L’aviation de drones ennemie a également visé une moto à l’entrée du centre de la Croix-Rouge libanaise dans la ville de Tyr.

      À Sir el-Gharbieh, les images révèlent l’ampleur de l’agression.

      Il en va de même pour la localité d’Al-Bazouriyeh, victime d’une agression brutale au cours des dernières heures.

      Le correspondant d’Al-Manar a également fait état de raids ciblant les localités de Mayfadoun, Nabatieh al-Faouqa et Jibchit, et a rapporté l’ampleur des destructions causées par l’agression contre la localité de Toul, dans le gouvernorat de Nabatieh.

      De même, des pilonnages d’artillerie et des frappes aériennes ennemis ont visé la ville de Bint Jbeil ainsi que les localités de Kounine et Qabrikha.

      La localité de Sojod a également été la cible d’un raid aérien.

      Par ailleurs, le correspondant d’Al-Manar a rapporté ce matin qu’une puissante explosion a visé la localité frontalière de Khiam.

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