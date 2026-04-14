mardi, 14/04/2026   
   Beyrouth 08:32
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Changement d’horaire du rendez-vous libano-israélien pour permettre la participation de Rubio

      Rédaction du site

      La réunion préparatoire aux négociations directes entre le Liban et la partie israélienne se tiendra ce mardi à 18h00, heure de Beyrouth, c’est ce qu’a rapporté le correspondant de la chaine libanaise Al-Mayadeen, citant une source officielle libanaise.

      La source a précisé que ce changement d’horaire intervient à la demande des États-Unis, afin de permettre la participation du secrétaire d’État américain, Marco Rubio.

      La même source a affirmé que le Liban ne soumettra qu’un seul point à la table des négociations : « le cessez-le-feu ».

      Elle a souligné que si la partie israélienne rejette cette demande, aucune session de négociation ultérieure ne sera entamée.

      Cela intervient parallèlement à la position ferme du secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, qui a réitéré le refus du parti de négocier avec l’entité d’occupation, qualifiant ces discussions d’« absurdes » et de concession gratuite de la part du pouvoir libanais, tout en appelant au renforcement de l’unité nationale face à l’ennemi.

      Dans la rue libanaise, ce refus s’est traduit par des sit-in de protestation devant le Grand Sérail à Beyrouth ces derniers jours, dénonçant le processus de négociation avec l’occupant alors que l’agression israélienne contre le Liban se poursuit.

      L’occupation israélienne continue de commettre des massacres brutaux contre les civils dans diverses régions du Liban, faisant des centaines de martyrs et de blessés, ce qui constitue une violation flagrante de toutes les lois internationales.

      Source : Traduit à partir d'AlAkhbar

      En Lien

      Haaretz citant des sources : L’ambassadeur d’Israël à Washington a reçu pour instruction de ne pas accepter de cessez-le-feu dans les négociations avec le Liban. Netanyahu perçoit les négociations avec le Liban comme une occasion de gagner du temps sans mettre fin à la guerre.

      Haaretz citant des sources : L’ambassadeur d’Israël à Washington a reçu pour instruction de ne pas accepter de cessez-le-feu dans les négociations avec le Liban. Netanyahu perçoit les négociations avec le Liban comme une occasion de gagner du temps sans mettre fin à la guerre.

      Ports contre ports : qui assiège qui dans le détroit d’Ormuz ?

      Ports contre ports : qui assiège qui dans le détroit d’Ormuz ?

      L’Iran réclame des indemnisations à 5 pays régionaux: Bahreïn, Arabie saoudite, Qatar, Émirats arabes unis et Jordanie- pour leur participation à la guerre israélo-US

      L’Iran réclame des indemnisations à 5 pays régionaux: Bahreïn, Arabie saoudite, Qatar, Émirats arabes unis et Jordanie- pour leur participation à la guerre israélo-US