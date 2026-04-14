Changement d’horaire du rendez-vous libano-israélien pour permettre la participation de Rubio

La réunion préparatoire aux négociations directes entre le Liban et la partie israélienne se tiendra ce mardi à 18h00, heure de Beyrouth, c’est ce qu’a rapporté le correspondant de la chaine libanaise Al-Mayadeen, citant une source officielle libanaise.

La source a précisé que ce changement d’horaire intervient à la demande des États-Unis, afin de permettre la participation du secrétaire d’État américain, Marco Rubio.

La même source a affirmé que le Liban ne soumettra qu’un seul point à la table des négociations : « le cessez-le-feu ».

Elle a souligné que si la partie israélienne rejette cette demande, aucune session de négociation ultérieure ne sera entamée.

Cela intervient parallèlement à la position ferme du secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem, qui a réitéré le refus du parti de négocier avec l’entité d’occupation, qualifiant ces discussions d’« absurdes » et de concession gratuite de la part du pouvoir libanais, tout en appelant au renforcement de l’unité nationale face à l’ennemi.

Dans la rue libanaise, ce refus s’est traduit par des sit-in de protestation devant le Grand Sérail à Beyrouth ces derniers jours, dénonçant le processus de négociation avec l’occupant alors que l’agression israélienne contre le Liban se poursuit.

L’occupation israélienne continue de commettre des massacres brutaux contre les civils dans diverses régions du Liban, faisant des centaines de martyrs et de blessés, ce qui constitue une violation flagrante de toutes les lois internationales.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar