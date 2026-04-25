Iran : des psychologues iraniens demandent à leurs homologues américains d’évaluer la santé mentale de leurs dirigeants

L’organisation Psychological and Counseling System a adressé une lettre ouverte aux psychiatres des États-Unis d’Amérique, réclamant un examen et une évaluation de la santé mentale des dirigeants politiques américains afin de parvenir à la paix mondiale.

Cette organisation iranienne a rédigé une lettre ouverte adressée aux professionnels de la santé mentale aux États-Unis dans laquelle elle dénonce « les comportements destructeurs et antisociaux des dirigeants américains, dont l’impact direct est source de détresse psychologique, de menace pour la paix mondiale et de traumatismes au sein des populations ».

Faisant référence aux récentes attaques militaires américaines sur le territoire iranien, à l’assassinat du guide martyr de la révolution islamique l’ayatollah Ali Khamenei et au ciblage d’élèves d’école primaire, la lettre soulignait la contradiction flagrante de ces actions avec les objectifs et les valeurs mondiaux de la santé mentale.

Elle a également posé une question à la communauté scientifique américaine concernant les mécanismes utilisés pour évaluer la santé mentale et psychologique de leurs dirigeants politiques, compte tenu de leurs décisions impulsives et psychopathiques qui entraînent le monde au bord du désastre.

Des médias occidentaux se sont penchés sur la santé mentale du président américain Donald Trump, alors que des élus du Congrès américain ont déploré « sa démence » et appelé les membres de son cabinet à invoquer le 25e amendement de la Constitution pour le démettre.

Selon le Journal de Montréal, un débat existe parmi les experts quant à l’importance relative de son déclin cognitif et de ses traits de personnalité problématiques pour expliquer ses comportements erratiques.

Dans son article, Normand Lester qui lui a consacré son livre « Stupides et dangereux. Les États-Unis à l’ère de Trump », il cite le psychologue Erich Fromm, qui a inventé le terme « narcissique malfaisant », un trouble mental qu’il décrit comme étant la « pathologie la plus grave, incitant celui qui en est touché à des actes de destructivité vicieuse et inhumaine ».

« Trump est un mélange extrême de trouble de la personnalité narcissique antisociale, d’agressivité et de sadisme. Le narcissique malfaisant sape les organisations dans lesquelles il est impliqué et déshumanise les personnes auxquelles il s’associe », diagnostique Lester.

Il rapporte que l’ancien profileur de la CIA Jerrold Post, qui priorise aussi son narcissisme comme le trait dominant de sa personnalité, perçoit chez lui « un besoin maladif d’admiration, d’éloges et une hypersensibilité à la critique ».

Les observateurs constatent que les membres de son administration prennent en considération ces caractéristiques et choisissent leurs mots en s’adressant à lui.

Parmi les dirigeants, c’est le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui nourrit sans scrupule ce narcissisme. A deux reprises en 2025, il a nommé Trump pour le Prix Nobel de la paix.

Source : Médias