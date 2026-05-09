Liban : 27 martyrs dans les raids ennemis. La résistance cible les bases israéliennes Shraga et Meron. 26 opérations ce vendredi

Des martyrs tués dans des raids ennemis sur plusieurs localités

La Résistance islamique a annoncé vendredi avoir visé une base militaire israélienne dans le nord de la Palestine occupée en réponse à des frappes israéliennes meurtrières menées au Liban malgré la trêve.

Elle a précisé avoir lancé des missiles sur la base Shraga qui est le siège administratif de commandement de la brigade Golani et de positionnement de l’unité Egoz. Elle est située au sud de Nahariyya, à 15 km de la frontière.

Les sirènes d’alerte antiaérienne ont retenti dans plusieurs villes de la région côtière du nord d’Israël, de la frontière libanaise jusqu’à la périphérie de Haïfa, selon l’AFP, et les colons ont accouru vers les abris.

La résistance a aussi revendiqué « des essaims de drones kamikazes contre la base de Meron destinée à la surveillance et à la gestion des opérations aériennes au nord de la Palestine occupée ».

27 martyrs

La résistance a affirmé que ces tirs constituaient une riposte aux frappes israéliennes, qui ont fait au moins 27 martyrs ce vendredi.

Des dizaines de raids aériens ont été signalés contre des dizaines de localités du sud du Liban, principalement dans les districts de Tyr et de Bint Jbeil. D’autres raids ont frappé dans les périphéries de Brital dans la série montagneuse orientale et de la localité de Nabichite dans la Békaa.

Une frappe israélienne sur le village de Toura (sud) a fait cinq martyrs, dont deux femmes, et huit blessés, selon le ministère de la Santé.

Un frappe sur Deir Antar a fait 5 martyrs aussi.

Une frappe sur le village de Soulataniyah a fait 4 martyrs.

3 martyrs, un père et ses deux fils ont été déplorés à Zrariyah.

Les autres martyrs ont été signalés à Kfarchouba, Dweir et Jibchite.

Un secouriste a été tué dans la matinée dans une autre frappe dans le sud, selon la Défense civile.

Le ministère de la Santé a rendu compte d’un total de 2759 martyrs depuis le 2 mars et de 8512 blessés.

La ministre israélienne des Transports Meri Néguev a déclaré que toutes les maisons du sud du Liban doivent être éliminées et la couverture de végétation entièrement décimée.

Un reportage d’al-Manar a révélé que l’armée ennemie envoie désormais des véhicules vides télécommandés à distance pour éviter les pertes dans les rangs de leurs soldats.

Mais les résistants s’emploient pour cibler les militaires envoyés pour tirer ces véhicules, via les drones FPV aux fibres optiques.

Outre les tirs contre les base Shraga et Meron, la résistance islamique a revendiqué ce vendredi 24 autres opérations anti israéliennes dans le sud du Liban. La plupart à l’aide de drones d’attaques. Ils ont visé surtout des groupements militaires, des véhicules et chars Merkava, un centre de commandement, …

L’une des opérations revendiquées réalisée a l’aide « d’armes appropriées », a visé « un groupement de véhicules et de militaires a Khlallat al-Raj dans la localité de Deir Syriane, assurant qu’il y a eu des tués ou des blessées parmi les soldats israéliens et qu’ils ont été évacués dans un écran de fumée.

Média de guerre a diffusé des images inédites de résistants pendant qu’ils prenaient leur repas sur le champ de bataille, faisaient leurs prières et préparaient leurs tirs.

Il a également diffusé les images de tirs d’obus d’artillerie visant un groupement dans la localité d’al-Bayyada.

Source : Divers