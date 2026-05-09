Député iranien : Nous avons ciblé des destroyers américains la nuit dernière et nous ne laisserons pas les Émirats arabes unis tranquilles.

Ali Khazrian, membre de la Commission de la sécurité nationale du Parlement iranien, a annoncé que « la nuit dernière, pour la première fois depuis le début du cessez-le-feu, des destroyers américains ont été directement pris pour cible après que des navires iraniens ont été harcelés par la marine américaine ».
M. Khazrian a souligné que « toute tentative de blocus naval entraînerait désormais une riposte militaire », insistant sur le fait que « personne ne pourrait mener d’action militaire contre des navires iraniens sans riposte ».
Avertissements aux Émirats arabes unis et à « Israël »
Dans ce contexte, M. Khazrian a exhorté les Émiratis à profiter du cessez-le-feu, affirmant que « la République islamique iranienne a encore des comptes à régler avec eux et ne les laissera pas tranquilles ».
Le député iranien a déclaré que « les Émirats arabes unis coopèrent avec les sionistes pour attiser les tensions dans la région et tenter d’inciter le président américain Donald Trump à l’entraîner à nouveau dans une guerre », considérant que « leur situation est devenue une question existentielle ».
Souveraineté maritime et équilibre des puissances
M. Khazrian a noté que « la souveraineté de l’Iran dans le golfe Persique et la mer d’Oman est établie afin de garantir la sécurité de ses navires, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de ses eaux territoriales ».
Il a adressé un message aux Américains, les exhortant à déployer des navires d’escorte pour leurs destroyers, déclarant : « Même si l’un d’eux venait à couler, ils pourraient au moins secourir et récupérer leurs hommes. » Il a ajouté que « même si les États-Unis étaient chassés de la région, le front de résistance subsisterait face à l’entité israélienne ».
M. Khazrian a confirmé jeudi que « la République islamique ne considère plus les Émirats arabes unis comme un pays voisin », les qualifiant de « base hostile soumise à l’ennemi ».
M. Khazrian a déclaré que « désormais, les Émirats arabes unis seraient traités comme la région du Kurdistan », soulignant que « l’Iran attaquerait les Émirats arabes unis chaque fois qu’il le jugera nécessaire ».
Source : Médias