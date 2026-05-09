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    Edison : Les livraisons de gaz qatari devraient reprendre après un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran

      Le PDG de la compagnie énergétique italienne Edison, Nicola Monti, a déclaré vendredi que « l’entreprise s’attend à ce que le Qatar soit en mesure de fournir environ les deux tiers des volumes de gaz naturel liquéfié (GNL) prévus par ses contrats si un accord est conclu entre les États-Unis et l’Iran ».

      Selon Reuters, M. Monti a expliqué lors d’un événement à Milan que « ces livraisons devraient reprendre dans les 30 à 45 jours suivant la finalisation de l’accord ».

      Ces déclarations interviennent après que le Qatar a invoqué la force majeure concernant son contrat à long terme avec Edison en début d’année.

      Cette décision a déjà entraîné l’annulation de 12 livraisons de GNL prévues pour l’Italie entre avril et début juillet.

      Il convient de noter que l’Italie cherche à diversifier ses sources d’énergie en raison des troubles et de l’instabilité dans le Golfe, conséquences de l’agression américano-israélienne contre l’Iran et de ses répercussions dans la région.

      Source : Médias

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