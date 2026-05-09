Sud-Liban : l’armée ennemie bombarde au-delà de la zone frontalière. 9 martyrs et 15 blessés dans un raid sur al-Saksakiyah

Samedi, les forces d’occupation israéliennes ont perpétré un massacre contre les personnes déplacées dans la localité d’al-Saksakiyah, dans le district de Saida, au sud du Liban.

Elles ont bombardé un immeuble résidentiel abritant plusieurs personnes déplacées, faisant un premier bilan de 9 martyrs et 15 blessés. Elles avaient fui la localité de Jebchite après un avertissement d’évacuation de l’ennemi.

Le mokhtar de la localité a démenti les rumeurs selon lesquelles ces habitants avaient été avertis via un appel téléphonique les sommant d’évacuer la maison. « Ce ne sont que des rumeurs et des mensonges », a assuré Amine Shoumar selon lequel elles sont destinées à justifier la barbarie de l’ennemi et sa criminalité ».

Un bébé martyr à Saksakiya

Le village d’al-Saksakiya ne figurait parmi les 9 villages qui avaient été avertis dans la matinée, d’un ordre d’évacuation émis par l’armée d’occupation, à savoir : Teir Debba, Abbasiyah, Bourj Rahal, Maaroub, Bariche, Arzoune, Jannata, Zrariyah, et Aïn Baal.

Dans le Mont-Liban, un drone ennemi a pris pour cible une voiture dans la zone Moultaqa-AlNahreyne, dans le Chouf, tuant 3 personnes.

A Tyr, un raid sur une voiture à Jal al-Bahr a coûté la vie à un citoyen, Qassem Mohammad Abbas et blessé quatre autres.

A Bourj Rahal au sud trois ouvriers agricoles ont succombé dans un raid sur leur voiture.

Par ailleurs, un drone a visé deux voitures sur l’autoroute du littoral sud, desservant les localités de Saadiyate et Jiyyeh.

Selon les dernières informations, les raids et les pilonnages d’artillerie israéliens ce samedi ont visé les localités suivantes la ville de Nabatiyeh ainsi que les localités : Zrariyah, Teir Debba, Barich, Maaroub, Kfar Remman, Meyfadoun, Arnoun, Chahabiyah, Nabatiyeh al-Fawqa, Kfar, Haris, Majdal Selem, Hadatha et Mansouri, Kfar Dounine, Marwaniyah, Habouche, Haris, Yatar, Safad al-Batikh, al-Jmayjmah, al-Kharayeb, Houmine al-Fawqa, …

Selon les observateurs, l’armée ennemi ne limite pas ses raids dans la bande frontalière qu’elle a baptisée la ligne jaune, mais bombarde bien au-delà, au sud du Litani.

Source : Médias