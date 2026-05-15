87 navires liés à l’Iran ont franchi le détroit d’Ormuz malgré le blocus

Un mois après la mise en œuvre de la décision américaine, des dizaines de navires liés à des ports iraniens ou figurant sur des listes de sanctions continuaient de traverser le détroit.

Une analyse des données menée par l’unité Open Source d’Al Jazeera a révélé que 87 navires liés à l’Iran ont traversé le détroit pendant la période de blocus imposé à partir du 13 avril et jusqu’au 13 mai, dont 16 navires figurant sur les listes de sanctions américaines.

D’après cette analyse, 34 navires supplémentaires, inscrits sur les listes de sanctions mais non liés à des ports iraniens, ont également traversé le détroit, portant le nombre total de navires en infraction à environ 120 sur les 225 navires qui l’ont franchi pendant cette période, ce qui équivaut à environ 53 % du trafic de transit total.

Les données ont en revanche montré que 13 navires, exploités par des compagnies basées en Chine, en Inde, au Pakistan, en Turquie et au Qatar, n’ont pas réussi à traverser le détroit au cours de la même période.

L’analyse s’est appuyée sur la surveillance des navires qui ont activé le système d’identification automatique (AIS) lors de la traversée du détroit, alors que l’unité Open Source avait précédemment observé que certains navires désactivaient leurs dispositifs de suivi avant la traversée, ce qui signifie que les chiffres réels pourraient être beaucoup plus élevés que les données annoncées.

Source : Médias