L’armée israélienne toujours en pénurie d’effectifs

Les médias israéliens ont de nouveau mis en garde dimanche que « l’armée israélienne connaît une pénurie d’effectifs », assurant que « le public n’est pas suffisamment conscient de ce problème ».

Le chef d’état-major de l’armée israélienne, Eyal Zamir, aurait déclaré lors d’un débat à la Knesset : « L’armée ne pourra pas remplir ses missions à long terme sans étendre le service obligatoire et régler la question de la conscription. »

Alors que l’armée israélienne évoque une pénurie de milliers de combattants et de soldats de soutien au combat, le pouvoir politique reste inflexible sur la loi de conscription.

Le journal Haaretz avait révélé une « crise de main-d’œuvre, une surcharge de travail, des frictions quotidiennes et des victimes ».

Le journal expliquait que « les dégâts causés par la nouvelle doctrine de sécurité à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et en Syrie ont entraîné isolement, désespoir et émigration ».

Un officier supérieur de l’armée d’occupation israélienne avait lui aussi évoqué la validité des rapports concernant la crise des effectifs dans l’armée, soulignant le besoin urgent de recruter davantage de soldats dans le service régulier et dans la réserve, ainsi que de réglementer la loi sur la réserve, selon la chaîne israélienne Channel 13.

Il a également souligné la difficulté de gérer la situation sécuritaire dans la région, notamment au Liban, tout en s’attaquant aux problèmes de recrutement des Haredim et d’extension du service régulier.

Les divergences sur la loi de circonscription des Haredim ont de nouveau provoqué une crise au sein de la coalition gouvernementale, menaçant de la dissoudre et d’aller vers des élections législatives anticipées.

Source : Médias