Les drones du Hezbollah entravent 70% de la liberté d’action de l’armée ennemie. 14 opérations lundi et 19 blessés.

La chaîne israélienne Kan a rapporté qu’« une partie des plans, opérations et missions offensives qui devaient être menées sont soit annulées, soit reportées en raison de la menace que représentent les drones piégés du Hezbollah ».

Lors de discussions au sein de l’armée et dans de récentes évaluations de la situation, « des données font état d’un impact significatif des engins piégés sur la liberté d’action de l’armée israélienne au Sud-Liban ».

D’après la chaîne, une évaluation de l’armée israélienne indique que les drones piégés du Hezbollah « entravent à environ 70 % la liberté d’action des forces israéliennes dans le sud du Liban ».

Concernant les moyens de contrer les drones piégés et les capacités que « l’armée » a encore du mal à fournir aux soldats, « les données à ce sujet ne sont pas du tout positives ».

Kan a fait remarquer que « des soldats sont tués ou blessés presque quotidiennement à la suite d’attaques de drones piégés contre les forces israéliennes dans le sud du Liban ».

19 nouveaux blessés

Lundi, le ministère israélien de la Santé a enregistré 19 nouveaux blessés sur le front nord avec le Liban en 24 heures, ce qui les porte à 8.771 depuis le début de la guerre contre l’Iran le 28 février. Dont 870 sur le seul front nord, après le cessez-le-feu avec l’Iran, le 8 avril dernier.

Lundi, la Résistance islamique a revendiqué 14 opérations anti israéliennes en 24 heures.

Dans ses communiqués diffusés par Média de guerre, elle indique avoir visé avec un drone kamikaze la plateforme d’un système anti missile Dôme de fer dans les bois de la Galilée. C’est la deuxième fois que cet équipement est visé par la résistance.

Elle rapporte aussi avoir visé le véhicule du commandant du 300e bataillon de l’armée ennemie israélienne dans la colonie de Shomera.

Les autres opérations ont été réalisées contre des positions établies au sud du Liban où les raids ennemis israéliens ne connaissent pas de répit.

Dans la nuit, l’armée ennemie a bombardé un bâtiment résidentiel dans la ville de Tyr, après avoir envoyé un avis d’évacuation qui a semé la panique parmi les habitants.

Média de guerre a diffusé les images de l’opérations du 14 mai contre un hummer enfoui sous des arbres dans la localité de Teir Harfa au sud du Liban.

Il a diffusé d’autres images de plusieurs opérations réalisées auparavant dans cette localité.

Source : Divers