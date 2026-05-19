Maariv révèle : Netanyahu a tenu des réunions politiques supplémentaires lors de sa visite secrète aux Émirats

Le journal israélien Maariv a révélé que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, ne s’est pas contenté de réunions avec des responsables émiratis lors de la visite secrète qu’il a effectuée aux Émirats le 26 mars dernier, mais qu’il a également tenu des réunions politiques supplémentaires.

Pourquoi les deux parties ont-elles convenu de garder la visite secrète ?

Le journal a cité des sources israéliennes informées indiquant que les deux parties s’étaient mises d’accord, au terme de la visite, pour que le bureau de Netanyahu et le bureau du président de l’État des Émirats arabes unis publient ultérieurement des communiqués officiels concernant la tenue même de la visite, y compris des photos de celle-ci.

Il a révélé, citant les mêmes sources, que la décision était de ne pas publier les faits immédiatement en raison de la sensibilité politique et de la situation de guerre, mais plutôt ultérieurement, environ un mois après la visite.

Il a souligné qu’« Israël a publié le communiqué officiel seulement le 13 mai, tandis que la partie émiratie a fait marche arrière et n’a pas publié de communiqué de son côté ».

Et d’ajouter : « Malgré cela, une source israélienne au fait des détails affirme qu’Abou Dhabi ne s’est pas formalisée de la publication israélienne, n’a pas envoyé de messages de mécontentement, et que la démarche n’a pas porté préjudice aux relations entre les deux parties ».

La visite s’est déroulée dans la ville d’Al-Aïn

Le journal a souligné que « la visite, qui s’est déroulée dans la ville d’Al-Aïn aux Émirats arabes unis et a été maintenue sous un voile de secret absolu, n’a été révélée officiellement qu’environ sept semaines plus tard ».

Le 13 mai, le bureau du Premier ministre a publié un communiqué indiquant que Netanyahu avait visité secrètement les Émirats au plus fort de la guerre contre l’Iran, et y avait rencontré le président des Émirats, Mohammed ben Zayed.

Dans le communiqué israélien, la visite a été qualifiée d’événement ayant conduit à une « percée historique » dans les relations entre les deux parties.

En contrepartie, Abou Dhabi a choisi de ne pas publier de communiqué similaire, allant même jusqu’à démentir publiquement la tenue de la visite.

Lors de la publication de l’information concernant la visite par le bureau du Premier ministre, les Émirats ont nié.

Malgré ce démenti, l’ancien porte-parole du Premier ministre, Zev Agmon, a publié à l’époque un message sur Facebook détaillant les coulisses de la rencontre.

Il a déclaré : « En ma qualité de personne connaissant très bien les Émirats pour y avoir vécu de longues périodes, et en tant que personne ayant accompagné le Premier ministre lors de cette visite historique qui était restée ultra-secrète jusqu’à aujourd’hui, je peux affirmer que le Premier ministre a été accueilli à Abou Dhabi avec les honneurs dus aux rois ! Ben Zayed, les membres de sa famille et d’autres personnalités nous ont accueillis et étaient heureux de voir le chef du gouvernement d’Israël sur leur sol. Ben Zayed a grandement honoré le Premier ministre et a conduit lui-même le Premier ministre dans sa voiture privée depuis l’avion jusqu’au palais. Les dossiers tranchés par le Premier ministre lors de cette visite impressionnante feront écho pour les générations à venir. Un immense succès ! ».

Source : Médias